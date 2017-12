Agenda: 08/09/2004 Orgânicos: Biofach será realizada no Rio de JaneiroA BioFach América Latina será realizada entre os dias 8 e 10 de setembro no Rio de Janeiro. A feira é realizada na Alemanha há cinco anos e é considerada o maior evento de orgânicos do mundo. A primeira versão brasileira ocorreu no ano passado e, este ano, a feira terá a participação de países da América Latina. Orgânicos: Ministro Roberto Rodrigues abre a BioFach 2004O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta quarta-feira, às 9h, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, da cerimônia de abertura da BioFach América Latina 2004, filial da maior feira internacional de produtos orgânicos do mundo. A versão latino-americana deve reunir mais de 1.200 participantes. Também estarão presentes na abertura do evento a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Mateus, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, além representantes do governo e do setor privado da Alemanha.