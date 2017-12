Agenda: 08/09/2004 Orgânicos: Biofach será realizada no Rio de JaneiroA BioFach América Latina será realizada entre os dias 8 e 10 de setembro no Rio de Janeiro. A feira é realizada na Alemanha há cinco anos e é considerada o maior evento de orgânicos do mundo. A primeira versão brasileira ocorreu no ano passado e, este ano, a feira terá a participação de países da América Latina. Orgânicos: Ministro Roberto Rodrigues abre a BioFach 2004O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta quarta-feira, às 9h, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, da cerimônia de abertura da BioFach América Latina 2004, filial da maior feira internacional de produtos orgânicos do mundo. A versão latino-americana deve reunir mais de 1.200 participantes. Também estarão presentes na abertura do evento a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Mateus, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, além representantes do governo e do setor privado da Alemanha. Biotecnologia é tema de congresso em Gramado (RS)A biotecnologia será tema de uma das palestras do XX Congresso Brasileiro de Entomologia, hoje em Gramado (RS). "O papel da biotecnologia na proteção das culturas: situação atual e perspectivas" é um dos painéis do evento, que termina dia 10 de setembro. O congresso tem uma pauta abrangente, que inclui entomologia forense (como os insetos podem ajudar a desvendar crimes), manejo integrado de pragas, os insetos e a saúde pública, por exemplo. Fitossanidade: comitê da FAO discute normas internacionaisO Comitê Internacional de Medidas Fitossanitárias da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) discute, nesta quarta-feira, 8, em San José, na Costa Rica, a revisão das normas internacionais. O chefe da Divisão de Acordos Sanitários Internacionais do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, representará os países da América Latina e Caribe.