Agenda: 08/09/2004 Orgânicos: Ministro Roberto Rodrigues abre a BioFach 2004O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta quarta-feira (8), às 9h, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, da cerimônia de abertura da BioFach América Latina 2004, filial da maior feira internacional de produtos orgânicos do mundo. A versão latino-americana deve reunir mais de 1.200 participantes. Também estarão presentes na abertura do evento a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Mateus, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, além representantes do governo e do setor privado da Alemanha. Biotecnologia: congresso é realizado em Gramado (RS)A biotecnologia será tema de uma das palestras do XX Congresso Brasileiro de Entomologia, hoje em Gramado (RS). "O papel da biotecnologia na proteção das culturas: situação atual e perspectivas" é um dos painéis do evento, que termina dia 10 de setembro. O congresso tem uma pauta abrangente, que inclui entomologia forense (como os insetos podem ajudar a desvendar crimes), manejo integrado de pragas, os insetos e a saúde pública, por exemplo. Fitossanidade: comitê da FAO discute normas internacionaisO Comitê Internacional de Medidas Fitossanitárias da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) discute, nesta quarta-feira, 8, em San José, na Costa Rica, a revisão das normas internacionais. O chefe da Divisão de Acordos Sanitários Internacionais do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, representará os países da América Latina e Caribe. Incra: novo superintendente toma posse no RSO presidente do Incra, Rolf Hackbart, dá posse ao novo superintendente regional do Instituto no Rio Grande do Sul, Ângelo Guido Menegat, às 16h, na sede do Incra (3º andar), em Porto Alegre (Av. Loureiro da Silva, 515). Cerrado: manifestação em Brasília pedirá preservaçãoUma corrida indígena de toras abre, às 9h, na Esplanada dos Ministérios, a programação do Grito do Cerrado, que consiste de uma série de manifestações em defesa da preservação do Cerrado brasileiro. Participam da competição os índios das etnias Timbira e Xavante, que farão o percurso entre o Ministério do Meio Ambiente e o Congresso Nacional. Fome/Pobreza: Itamaraty organiza coletiva sobre reunião em NYRepresentantes do Ministério das Relações Exteriores dão entrevista coletiva, às 15h30, na Assessoria de Imprensa do Gabinete, no Palácio do Itamaraty. É para falar sobre a Reunião de Líderes Mundiais contra a Fome e a Pobreza, que ocorrerá em Nova Iorque (EUA) em 20 de setembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de mais de cinqüenta chefes de Estado e de Governo. Tesouro/BC: Levy e Schwartsman no Reino UnidoO secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, e o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartsman, permanecem hoje no Reino Unido, dando continuidade a uma rodada de encontros com investidores europeus. Levy está na Escócia. Ele retorna a Londres amanhã e na sexta-feira participará da reunião de consultas econômicas entre os governos do Brasil e do Reino Unido. Segundo fontes dos bancos que organizaram o roadshow do Brasil em Londres, o UBS e o Dresdner Kleinworth Wasserstein, Schwartsman tem hoje na capital britânica uma série de reuniões privadas com investidores da City. As agendas de Levy e Schwartsman não foram divulgadas. IBGE: custo da construção será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o resultado referente a agosto do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). Ipea: boletim de conjuntura sai hojeO Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do Ministério do Planejamento, divulga às 14h, o Boletim Trimestral de Conjuntura. O diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea, Paulo Mansur Levy, dará entrevista às 14h no auditório do no 10o andar do prédio à Av. Presidente Antônio Carlos, 51. Revitalização: Dirceu, Lessa e Dutra em evento no RioO ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu; o presidente do BNDES, Carlos Lessa; e o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, estão entre os participantes do seminário "Revitalização do Rio" no Teatro Sesi, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), na Av. Graça Aranha 1. A governadora Rosinha Garotinho, abre o evento às 9h e o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Fortes de Almeida, faz o encerramento às 16h. Bancários: categoria volta a negociarBancários e banqueiros voltam a negociar o acordo salarial da categoria,a partir das 9h, no L'Hotel (Alameda Campinas, 266). A rodada pode ser decisiva, pois o setor patronal ficou de apresentar nova contraproposta hoje, depois de conversações que se prolongaram por mais de cinco horas na semana passada. Com indicativo de greve aprovado para o próximo dia 21, os bancários reivindicam 25%, composto pela inflação de 6,22% e 17,28% de aumento real de salários. Querem ainda melhorias na PLR, 13º de cesta-alimentação e valorização dos pisos da categoria. A última contraproposta da Fenaban, rejeitada oficialmente pela categoria, estipulava reajuste de 6%.) EUA: Greenspan depões na CâmaraO presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, depõe sobre os déficits comercial e orçamentário no Comitê de Orçamento da Câmara, em Washington, às 11h30 (de Brasília); às 15h (de Brasília), o Fed divulga o "livro bege", sumário sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), no dia 21.