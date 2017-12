Agenda: 08/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Leite: agronegócio lácteo e cooperativismo será discutido no Pensa/USPO seminário PENSA, que acontece hoje, tem como tema o "Agronegócio Leiteiro na Austrália e Estratégias para o Brasil". Os temas serão discutidos pelo australiano Larry Brennen, presidente da Challenge Dairy Co-operative, importante cooperativa de produção leiteira da Austrália. Organizado pelo Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (PENSA) em conjunto com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira, o seminário será ministrado na sala da congregação da FEA-USP, entre as 11 e 13 horas. Local: Sala da Congregação da FEA/USP - av. prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitária, São Paulo, SP.