Agenda: 08/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Leite: agronegócio lácteo e cooperativismo será discutido no Pensa/USPO seminário PENSA, que acontece hoje, tem como tema o "Agronegócio Leiteiro na Austrália e Estratégias para o Brasil". Os temas serão discutidos pelo australiano Larry Brennen, presidente da Challenge Dairy Co-operative, importante cooperativa de produção leiteira da Austrália. Organizado pelo Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (PENSA) em conjunto com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira, o seminário será ministrado na sala da congregação da FEA-USP, entre as 11 e 13 horas. Local: Sala da Congregação da FEA/USP - av. prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitária, São Paulo, SP. Café: inscrições para prêmio illy encerram-se hojeAs inscrições para o 14º Prêmio Brasil de Qualidade do Café para Espresso, promovido anualmente pela torrefadora italiana illycaffè, encerram-se na próxima sexta-feira (8). O concurso instituído pela illy para estimular a produção de cafés finos oferece cerca de US$ 100 mil em prêmio para os cafeicultores brasileiros que ficarem entre os 50 finalistas. Podem participar do concurso somente os produtores de café arábica, preparado por via seca (café natural) ou por via úmida (cereja descascado ou despolpado). Somente são aceitos grãos do tipo 3 para melhor (com no máximo 12 defeitos), nas peneiras 16 ou acima. O teor de umidade não pode ultrapassar 11%.