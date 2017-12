Agenda: 08/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Café: inscrições para prêmio illy encerram-se hojeAs inscrições para o 14º Prêmio Brasil de Qualidade do Café para Espresso, promovido anualmente pela torrefadora italiana illycaffè, encerram-se nesta sexta-feira (8). O concurso instituído pela illy para estimular a produção de cafés finos oferece cerca de US$ 100 mil em prêmio para os cafeicultores brasileiros que ficarem entre os 50 finalistas. Podem participar do concurso somente os produtores de café arábica, preparado por via seca (café natural) ou por via úmida (cereja descascado ou despolpado). Somente são aceitos grãos do tipo 3 para melhor (com no máximo 12 defeitos), nas peneiras 16 ou acima. O teor de umidade não pode ultrapassar 11%. Eurozebu: produção de Carne com qualidade é tema de seminárioA Sociedade Rural do Paraná (SRP) promove de hoje a segunda-feira edição do Seminário Nacional da Produção de Carnes com Qualidade. A abertura oficial, às 8h30, será feita pelo presidente da SRP, Edson Neme Ruiz. O vice-governador do Paraná, Orlando Pessuti fará a palestra de abertura, que terá como tema "Carne Bovina do Paraná". Agrotóxicos: Rodrigues lança campanha sobre embalagensO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (inpEV), João César Rando, lançam a campanha educativa "A Natureza Precisa de Você". O lançamento da campanha acontece às 9h, no ministério. Para conscientizar os agricultores sobre procedimentos corretos de lavagem e devolução de embalagens de defensivos agrícolas, serão veiculados filmes, spots de rádios, anúncios em jornais e revistas. Os procedimentos são determinados pela Lei número 9.974/00. Soja: Rodrigues discute combate à ferrugemO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, recebe, às 14h30, o representante da Embrapa Eliseu Alves e cientistas responsáveis pelo trabalho de pesquisa no combate à ferrugem da soja. Em pauta, os trabalhos que vêm sendo feitos pelo Centro Nacional de Pesquisas de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), da Embrapa, para combater a doença. Alimentos: tabela de composição será lançada hojeO secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, José Baccarin, lança, às 11h, no auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde, a Tabela de Composição de Alimentos (Taco). Participam do evento o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, e a representante da Coordenação-geral da Política de Alimentação e Nutrição, do Ministério da Saúde, Anelise Rizzolo Pinheiro. Esta primeira versão da Tabela traz a análise da composição nutricional de 198 alimentos entre carnes, frutas, produtos industrializados, legumes, pescados, tubérculos e verduras. Agronomia: congresso mundial termina hoje em FortalezaO 3º Congresso Mundial de Profissionais de Agronomia e 1º Congresso Pan-americano de Engenheiros Agrônomos terminam, no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza. Hoje, às 9h, será realizada a conferência "A Infra-estrutura Fundamental Necessária para a Integração de Pólos de Desenvolvimento". A partir das 10h40 serão realizados os painéis "Obstáculos, Avanços e Perspectivas do Comércio Internacional", "Abastecimento e Combate a Fome", "A cooperação Internacional do Setor Agropecuário" e "Produção e Segurança Alimentar". Os eventos começaram na quarta-feira (6). Extensão rural: política nacional será lançada em seminárioO secretário de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, participa do seminário de lançamento da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, às 8h30 na sede da Emater do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (R. Botafogo, 1.051 bairro Menino Deus). Em pauta, avaliação dos resultados das ações no setor implementadas pelo Ministério no Estado. O seminário faz parte de um ciclo de encontros estaduais cujo objetivo é apresentar a nova política do governo federal para levar tecnologia e conhecimento aos produtores familiares brasileiros. IBGE: IPCA será divulgado às 9h30O Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro. Na mesma ocasião, divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do mês passado. Será no auditório do Instituto - avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar. Celulose: Aracruz apresentará resultadoA Aracruz divulga os resultados do terceiro trimestre pela manhã. BC: Meirelles estará em SPO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa às 16h do 7º Congresso de Custos e Serviços Bancários - CISB 2004, evento promovido pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), no Novotel São Paulo Center Norte (Avenida Zacki Narchi, 500 - Vila Guilherme). Lula: presidente visita SP e Londrina (PR)O presidente Lula participa, pela manhã, no Blue Tree Ibirapuera, de reunião com prefeitos integrantes da organização internacional "Cidades e Governos Locais Unidos" (CGLU), presidida pela prefeita e candidata à reeleição pelo PT, Marta Suplicy. Estarão presentes prefeitos e representantes de 106 cidade, entre eles o de Paris, Bertrand Delanoe, o de Pretória, Smangaliso Mkhatshwa, o de Barcelona, Joan Closs, e o de Buenos Aires, Anibal Ibarra. De São Paulo, o presidente parte às 12h20 para Londrina (PR), onde visita às 15 horas o Centro de Especialidades Odontológicas Brasil Sorridente, no Centro da cidade, e inaugura o Centro de Especialidades Odontológicas Brasil Sorridente. A chegada de Lula de volta a Brasília está prevista para as 18h30. Petrobras: proposta a petroleiros será anunciadaA Petrobras deve apresentar nova proposta de reajuste aos petroleiros. O presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra, e o presidente do Sebrae Nacional, Silvano Gianni, assinam nesta sexta-feira um convênio com objetivo de promover inclusão das micro e pequenas empresas na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. A assinatura do convênio será às 10 horas, no Rio Othon (av. Atlântica, 3264, Copacabana), no Rio de Janeiro. EUA: mercado de bônus fecha mais cedoAlguns mercados norte-americanos terão fechamento antecipado nesta sexta-feira, por causa do feriado da próxima segunda-feira (Dia de Colombo). Por recomendação da Bond Market Association, o mercado de títulos do Tesouro fechará às 15h (de Brasília); isso inclui os negócios com títulos hipotecários e corporativos, bônus corporativos com grau de investimento negociados no mercado de balcão e todos os negócios do mercado secundário, incluindo commercial papers, euro-certificados de depósito e Yankee bonds. Na Chicago Board of Trade (CBOT), contratos financeiros serão negociados até as 14h (de Brasília); contratos agrícolas e de índices de ações terão fechamento nos horários normais. Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros e opções de juros e de câmbio serão negociados até as 14h (de Brasília) no pregão viva-voz e às 17h15 (de Brasília) no sistema eletrônico Globex. Produtos de ações e E-mini S&P-500 terão fechamento no horário normal. Os mercados de ações e a New York Mercantile Exchange (Nymex) vão operar nos horários normais. Na segunda-feira, os mercados de ações e a Nymex vão operar normalmente, mas o de bônus estará fechado; na CBOT, não haverá negócios com contratos financeiros, mas os demais vão operar normalmente; Na CME, não haverá negócios no pregão viva-voz com contratos de juros e câmbio. No sistema Globex, os negócios com produtos de câmbio e juros terão fechamento às 17h15 (de Brasília); produtos de ações e E-mini S&P-500 terão horários normais tanto no pregão viva-voz como no sistema Globex. EUA: Bush e Kerry fazem segundo debateÀs 22h (de Brasília), o presidente George W. Bush e o senador John Kerry fazem ,em St. Louis, o segundo debate para as eleições presidenciais.