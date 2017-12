Agenda: 08/11/2004 Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta segunda-feira (8) dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Inseminação: Embrapa Pecuária Sudeste promove cursoA Embrapa Pecuária Sudeste promove de hoje a 12 curso de inseminação artificial em conjunto com a empresa Lagoa da Serra. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. Inscrições e informações: (16) 3361-5611 Álcool: conferência mundial ocorre em LondresSerão realizados, a partir desta segunda-feira (8) a quarta (10) de novembro, a conferência World Ethanol 2004 e o Ethanol Workshop, no Marriot Grosvenor Square, em Londres. A conferência, organizada pela F. O. Licht, contará com o presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho, na coordenação do segundo dia de debates. Mais informações sobre os eventos poderão ser obtidas no site www.agra-net.com, ou pelo telefone 44 (0)1892 533813, fax: +44 (0) 1892 544895. Trigo: seminário internacional debate desenvolvimento do setorA Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, promove nesta segunda-feira (8) e amanhã o XI Seminário Internacional Trigo - Brasil, no Hotel Gran Mélia, em São Paulo. O evento deve reunir mais de 300 participantes, entre produtores de trigo, técnicos em moagem e dirigentes de moinhos, fabricantes de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, pesquisadores e representantes de toda a cadeia produtiva do trigo. Veja abaixo a programação de hoje: 8:30 Credenciamento e entrega de material 9:00 - 9:45 h Formação da Mesa e Abertura Oficial Palestra - Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura do Brasil Salão de Convenções 9:45 - 10:30 h Palestra - Trigo Nacional Ricardo Conceição - Vice Presidente do Banco do Brasil Salão de Convenções 10:30 - 11:15 h Palestra: Segregação por Qualidade do Trigo - Demanda e Estratégias Comerciais Dr. William W. Wilson - Prof. do Depto. De Agricultura da North Dakota State University-USA Salão de Convenções 11:15 - 11:30 h Coffee-Break Centro Exp./Negócios 11:30 - 12:30 h Palestra : Uma Dieta Balanceada e o Trigo - Sua fonte de Energia Nuno Cobra Salão de Convenções 12:30 - 13:30 h Relevância ao Tema Acima, Segmentado por Linha de Produtos Representantes do Conselho Nacional do Trigo: Abitrigo - Francisco Samuel Hosken; Abip - Marcos Salomão e Abima - Eliane H. Kay 13:30 - 15:00 h Almoço Salão de Banquetes 17:45 - 20:30 h Cocktail e Atividades no Centro de Exposição e Negócios Centro Exp./Negócios 20:30 - 24:00 h Jantar Especial: Carnes, Vinhos Patrocinado pelo Grupo Argentino Salão de Banquetes Camex: Furlan participará de reuniãoO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa da reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), às 9h30, no Palácio do Planalto. Extensão rural: Desenvolvimento Rural promove exposiçãoO Ministério do Desenvolvimento Agrário promove, a partir de hoje, no salão térreo do Palácio do Planalto, a exposição "Extensão Rural no Brasil". O objetivo da mostra é comemorar a consolidação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que simboliza o resgate dos serviços públicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Brasil. Durante 12 dias, o público vai conhecer a trajetória e a implementação da política no País, que começou nas associações de agricultores e se desenvolveu nos estados evoluindo para uma interação com a sociedade organizada. Líder empresarial: Ivan Zurita receberá prêmioA solenidade de entrega do prêmio Líder Nacional de Responsabilidade Social de 2004 será realizada, às 12h30, durante almoço no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. O troféu é concedido anualmente pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). Nesta segunda edição do prêmio, criado para homenagear empresários que investem em projetos sociais, o agraciado é o diretor-presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita. Título de terra: 71 famílias recebem escrituraO secretário de Reordenamento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Eugênio Peixoto, entrega escrituras de imóveis rurais a 71 famílias de agricultores, a partir das 9h, nos assentamentos Sertânia e Santa Fé, no município de Canapi (AL). Participam da cerimônia o secretário de Agricultura de Alagoas, Severino Barbosa Leão, e o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag/AL), Antonio Viturino da Silva. As terras foram compradas com recursos da linha de financiamento Combate a Pobreza Rural (CPR), do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). BC: Pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje de manhã a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga pela internet, a partir das 10 horas, os números da balança comercial relativos à primeira semana de novembro. À tarde, não haverá a habitual entrevista - também o detalhamento dos números será divulgado pela internet. Fiesp: Lula participará da posse da SkafO presidente Lula estará hoje em São Paulo, onde assiste, às 20h30, à posse da diretoria da Fiesp, no Museu do Ipiranga (Parque da Independência). O presidente embarca às 20h30 de volta para Brasília, onde deve chegar às 23h50. O novo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, toma posse solene no cargo, apresentando também seus diretores e colaboradores, entre os quais o deputado federal Delfim Netto (PP-SP), que presidirá o Conselho Superior de Economia da entidade. FMI: Palocci reúne-se com missãoO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, têm reunião às 18 horas com os integrantes da missão do FMI que estão em Brasília. Local: Ministério da Fazenda. Defesa: Alencar assume ministérioO ministro demissionário da Defesa, José Viegas, transmite o cargo, às 11 horas, ao substituto, o vice-presidente da República, José Alencar. A solenidade é no Palácio do Planalto. Dívida externa: OAB define como encaminhar açãoO Conselho Federal da OAB define, na reunião de hoje, a forma de encaminhar judicialmente a ação com que pretende forçar o Congresso Nacional a instalar uma comissão para realizar auditoria da dívida externa brasileira. No dia 6 de abril, o Conselho decidiu por unanimidade ingressar com ação exigindo do Congresso a aplicação do artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, que há 16 anos fixou prazo de um ano, a contar da promulgação da Carta, para o Congresso promover "exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro". BC: Bevilaqua estará na BasiléiaO diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, participa até amanhã, na Basiléia, da reunião anual do Banco de Compensações Internacionais (BIS vai representar o BC brasileiro no encontro. Acompanhamos, atentos à possibilidade de nova emissão soberana pelo Brasil, assunto que motivou, nos últimos dias, contatos de Bevilaqua com investidores europeus em Londres e Frankfurt. Imprensa BC: (61) 414 3462. Bovespa: convênio com Bolsa do México será formalizadoA Bovespa e a Bolsa do México formalizam hoje um convênio, primeira iniciativa para integração regional dos mercados de capitais da América Latina. Coletiva às 14h30, na sede da Bovespa.