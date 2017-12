Agenda: 08/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Embrapa Pecuária Sudeste promove curso sobre inseminação artificialA Embrapa Pecuária Sudeste promove de hoje a 12 curso de inseminação artificial em conjunto com a empresa Lagoa da Serra. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP Inscrições e informações: (16) 3361-5611 Trigo: seminário internacional debate desenvolvimento do setorA Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABITRIGO, promove hoje e amanhã o XI Seminário Internacional Trigo - Brasil, no Hotel Gran Mélia, em São Paulo. O evento deve reunir mais de 300 participantes, entre produtores de trigo, técnicos em moagem e dirigentes de moinhos, fabricantes de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, pesquisadores e representantes de toda a cadeia produtiva do trigo. Os organizadores prevêem para a abertura, às 9 horas, a presença do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.