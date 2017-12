Agenda: 08/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Embrapa Pecuária Sudeste promove curso sobre inseminação artificialA Embrapa Pecuária Sudeste promove de hoje a 12 curso de inseminação artificial em conjunto com a empresa Lagoa da Serra. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP Inscrições e informações: (16) 3361-5611 Álcool: conferência mundial acontece em LondresSerão realizados, de hoje a 10 de novembro, a conferência World Ethanol 2004 e o Ethanol Workshop, no Marriot Grosvenor Square, em Londres. A conferência, organizada pela F. O. Licht, contará com o presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho, na coordenação do segundo dia de debates. Mais informações sobre os eventos poderão ser obtidas no site www.agra-net.com, ou pelo telefone 44 (0)1892 533813, fax: +44 (0) 1892 544895. Trigo: seminário internacional debate desenvolvimento do setorA Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, promove hoje e amanhã o XI Seminário Internacional Trigo - Brasil, no Hotel Gran Mélia, em São Paulo. O evento deve reunir mais de 300 participantes, entre produtores de trigo, técnicos em moagem e dirigentes de moinhos, fabricantes de máquinas e equipamentos, fornecedores de insumos, pesquisadores e representantes de toda a cadeia produtiva do trigo. Veja abaixo a programação de hoje: 08:30 - 13:00 h Credenciamento e entrega de material Secretaria 09:00 - 09:45 h Formação da Mesa e Abertura Oficial Palestra - Sr. Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura do Brasil Salão de Convenções 09:45 - 10:30 h Palestra: Trigo Nacional Dr. Ricardo Conceição - Vice Presidente do Banco do Brasil Salão de Convenções 10:30 - 11:15 h Palestra: Segregação por Qualidade do Trigo - Demanda e Estratégias Comerciais Dr. William W. Wilson - Prof. do Depto. De Agricultura da North Dakota State University-USA Salão de Convenções 11:15 - 11:30 h Coffee-Break Centro Exp./Negócios 11:30 - 12:30 h Palestra : Uma Dieta Balanceada e o Trigo - Sua fonte de Energia Nuno Cobra Salão de Convenções 12:30 - 13:30 h Relevância ao Tema Acima, Segmentado por Linha de Produtos Representantes do Conselho Nacional do Trigo: ABITRIGO - Sr. Francisco Samuel Hosken; ABIP- Sr. Marcos Salomão e ABIMA - Sra. Eliane H. Kay 13:30 - 15:00 h Almoço Salão de Banquetes 17:45 - 20:30 h Cocktail e Atividades no Centro de Exposição e Negócios Centro Exp./Negócios 20:30 - 24:00 h Jantar Especial: Carnes, Vinhos Patrocinado pelo Grupo Argentino Salão de Banquetes