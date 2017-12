Agenda: 08/12/2004 Aftosa: Rodrigues abre reunião do circuito pecuário norteO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, faz palestra na abertura oficial da 3ª Reunião do Circuito Pecuário Norte, às 8h30, no Da Vinci Hotel, em Manaus. Ele vai falar sobre a importância da erradicação da febre aftosa em todo o território nacional. Participam da cerimônia governadores, secretários estaduais da Agricultura da região, técnicos em defesa agropecuária e representantes do setor privado. Pela manhã, o secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério, Maçao Tadano, fará exposição sobre os desafios nas certificações sanitárias. Um dos objetivos da reunião do Circuito Pecuário Norte é discutir sugestões para erradicar a aftosa na Amazônia até 2006. Algodão: Abrapa lança livro hoje à noite em BrasíliaO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa, às 20h, no Hotel Blue Tree, do lançamento do livro "A Saga do Algodão: das Primeiras Lavouras à Ação na OMC". A obra foi encomendada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). Foram convidados para o evento os governadores do Mato Grosso, Blairo Maggi, e de Goiás, Marconi Perillo. Tabaco: câmara realiza audiência pública sobre controleA Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realiza, às 10h, no plenário 6 da Câmara, audiência pública para debater a Convenção-Quadro sobre o Controle do Tabaco. Logística: comissão da Câmara discute situação dos portos no ParáA Comissão de Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional realiza, às 10h, no plenário 15 da Câmara, audiência pública sobre a situação dos portos do Pará. Participam representante do governo do Estado. Biopirataria: CPI realiza audiência públicaA CPI que investiga o tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros, a exploração e comércio ilegal de madeira e a biopirataria no País promove audiência pública, às 14h, no plenário 10 da Câmara. O diretor de Fauna e Recursos Pesqueiros, do Ibama, Rômulo José Fernandes de Barreto Mello, e o coordenador-geral de Fauna do Instituto, Ricardo José Soavinski, participam da reunião. Bibliotecas: Rossetto assina acordo com Banco do BrasilO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e o presidente em exercício do Banco do Brasil (BB), Rossano Maranhão Pinto, assinam acordo de cooperação técnica para a implantação do programa de bibliotecas em comunidades rurais atendidas pelo Ministério e pelo Projeto BB/Fome Zero. A solenidade será às 13h, no auditório da sede do Banco do Brasil. América do Su: Lula participa de reunião em Cuzco, no PeruO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura da 3ª Reunião de Presidentes da América do Sul, às 10h30, no Hotel Monastério, na cidade de Cuzco (Peru). Às 11h30, haverá cerimônia de assinatura de atos, no Templo Qoricancha, seguida de foto oficial (nos jardins do templo) e de um almoço oferecido aos presidentes sul-americanos, na sacristia do Qoricancha. Os trabalhos da 3ª reunião serão retomados pelo presidente brasileiro e seus colegas, a partir das 15h, com encerramento previsto para as 18h30. Ainda hoje, Lula vai se reunir com o presidente peruano, Alejandro Toledo, às 19h30, no Hotel Monastério. Logo depois.(20h30), assistirá a um concerto de música andina, na Igreja da Companhia de Jesus, seguido de uma recepção, às 21h30, no Convento da Misericórdia. O ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado acompanha o presidente. IBGE: IPCA de novembro sai às 9h30O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro. Na ocasião, informa também os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do mesmo período. FGV: 1ª prévia do IGP-M de dezembro sai às 8h30A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de dezembro, às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. PPPs: CCJ do Senado pode votar projeto hojeO PFL decidiu votar a favor, hoje, do projeto de lei que institui as Parcerias Público-Privadas. A votação é na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. IR: Palocci recebe sindicalistas às 15 horasO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, recebe às 15 horas o vice-presidente-executivo da International Finance Corporation (IFC), Peter Lutz Woicke. Depois, às 16 horas, dá audiência a dirigentes da CUT, Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para tratarem da correção da tabela do Imposto de Renda na fonte. CNI: indicadores industriais serão apresentados às 14hO coordenador de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, dá entrevista às 14 horas, na sede da entidade, para divulgar a edição de outubro dos Indicadores Industriais. OIT: relatório mundial de emprego será divulgadoO Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil divulga às 11h30, em Brasília, o Relatório Mundial de Emprego 2004-2005 (World Employment Report - WER). Segundo o documento, 2,8 bilhões dos 6 bilhões de habitantes do planeta trabalham, mas metade - 1,4 bilhão - recebem menos de US$ 2 por dia. Os dados do relatório referentes ao Brasil serão apresentados à imprensa pelo diretor da OIT, Armand F. Pereira. Fiesp: perspectivas 2005 serão apresentadas em café da manhãA Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) promove café da manhã com a imprensa para um balanço das atividades da entidade e uma avaliação das perspectivas da economia brasileira para 2005. Além do presidente da entidade, Paulo Skaf, estarão presentes os presidentes dos Conselhos Superiores da Fiesp, os diretores dos Departamentos e os coordenadores dos Comitês das Cadeias Produtivas. EUA: relatório de estoques de petróleo sai às 13h30Às 13h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DOE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 3 de dezembro. A previsão média de 11 analistas ouvidos em pesquisa Dow Jones para a variação no estoque de petróleo bruto é um crescimento de 700 mil barris em relação à semana anterior; as previsões variaram entre uma redução de 2 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é um crescimento de 1,7 milhão de barris; as previsões variaram entre um crescimento de 1 milhão de barris e um crescimento de 4,1 milhões de barris.