Agenda: 09/01/2006 Agronegócios: Fenagro prossegue em SalvadorA 18ª edição da Feira Internacional de Agropecuária da Bahia (Fenagro) prossegue até Domingo (15). A Secretaria de Agricultura da Bahia e Associação Baiana de Criadores (ABAC), que promovem a feira, esperam uma movimentação financeira superior aos R$ 30 milhões. O evento teve início no último sábado (7). Informações no site www.fenagro.com. Soja: China deve lançar mercado futuro de óleoA China deve lançar nesta segunda-feira (9) mercado futuro para óleo de soja na Bolsa de Valores de Dalian. A China é a segunda consumidora mundial de óleo de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Grãos: USDA divulga relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal das inspeções do volume de soja, milho e trigo embarcado nos portos do país na semana anterior. Álcool: governo estudar reduzir mistura na gasolinaUma das alternativas em estudo pelo governo para conter aumentos nos preços do álcool é a redução de 25% para 20% na mistura do produto à gasolina. Em princípio, poderá haver uma reunião, em Brasília, entre representantes do governo e dos produtores de álcool nesta segunda-feira (9) ou amanhã. Comércio exterior: resultado da balança na 1ª semana de janeiroO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial relativo à primeira semana de janeiro. FGV: IPC-S sai às 8 horasA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de janeiro. Às 11h a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador, em sua sede no Rio. Projeções vão de 0,35% a 0,57%, com mediana em 0,44%. BC: Pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central (BC) divulga, hoje de manhã, a pesquisa semanal Focos, contendo previsões das maiores instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos e financeiros. Na pesquisa anterior, projeções ficaram estáveis para o IPCA de 2005, em 5,68%, e para 2006, em 4,50%. Basiléia: Meirelles estará no BISO presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, participará hoje, segunda-feira, da reunião bimensal do Banco de Compensações Internacionais (BIS),na cidade de Basiléia, na Suíça, que conta com a participação de representantes de bancos centrais de todo o mundo. Meirelles deverá retornar ao Brasil já nesta segunda-feira à noite.