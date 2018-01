Agenda: 09/01/2006 Fenagro prossegue em SalvadorA 18ª edição da Feira Internacional de Agropecuária da Bahia, a Fenagro, prossegue até o dia 15 de janeiro. A Secretaria de Agricultura da Bahia e Associação Baiana de Criadores (ABAC), que promovem a feira, esperam uma movimentação financeira superior aos R$ 30 milhões. O evento teve início no último sábado (7). Informações no site www.fenagro.com. Soja: China deve lançar mercado futuro de óleoA China deve lançar nesta segunda-feira (9) mercado futuro para óleo de soja na Bolsa de Valores de Dalian. A China é a segunda consumidora mundial de óleo de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Soja/Milho/Trigo: USDA divulga relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal das inspeções do volume de soja, milho e trigo embarcado nos portos do país na semana anterior.