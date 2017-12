Agenda: 09/09/2004 Commodities: USDA adia divulgação do relatório de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã seu relatório semanal das exportações americanas de soja, milho, trigo e algodão. Café: governo vai leiloar 40 mil sacas dos estoques oficiaisO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.446), nesta quinta-feira (9). Serão ofertadas 40 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 9 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.