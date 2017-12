Agenda: 09/09/2004 Commodities: USDA adia divulgação do relatório de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã seu relatório semanal das exportações americanas de soja, milho, trigo e algodão. Café: governo vai leiloar 40 mil sacas dos estoques oficiaisO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.446), nesta quinta-feira (9). Serão ofertadas 40 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 9 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Grito do Cerrado acontece até dia 11 em BrasíliaComeça hoje em Brasília o evento "Grito do Cerrado", organizado por representantes de entidades sociais, científicas e ambientais para defender a preservação do bioma Cerrado. Será uma manifestação multimídia que acontecerá hoje e amanhã na Esplanada dos Ministérios e adentrará a madrugada do dia 11, quando se comemora o Dia Nacional do Cerrado. Avaliações recentes alertam que, a persistirem os atuais níveis de devastação, o mais antigo bioma brasileiro deixará de existir nas próximas décadas. Milho: governo realizará leilão de 2.439 contratos de opçãoO governo realizará nesta quinta-feira (9) um novo leilão de 2.439 contratos de opção para 65.853 toneladas de milho. As opções, que terão vencimento em 12 de novembro, serão oferecidas ao Paraná, com 18.441 toneladas; São Paulo, 12.987 toneladas; Mato Grosso do Sul, 30.429 toneladas; e Mato Grosso, 3.996 toneladas. O preço de exercício será de R$ 18,40 por saca para São Paulo e Paraná; R$ 17 por saca para Mato Grosso do Sul; R$ 13 por saca para Mato Grosso. Esta nova oferta resulta das opções não arrematadas nos dois últimos pregões, quando foram vendidas 734 mil das 802 mil toneladas ofertadas.