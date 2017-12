Agenda: 09/09/2004 Aftosa: Rodrigues reúne-se com diretor da PanaftosaO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, recebe nesta quinta-feira (9), a partir das 15 horas, o diretor do Centro Pan-americano de Febre Aftosa (Panaftosa), Eduardo Corrêa Melo. O objetivo do encontro é tratar da pauta da próxima reunião da Conferência Hemisférica sobre Erradicação da Febre Aftosa (Cohefa). Milho: governo realizará leilão de 2.439 contratos de opçãoO governo realizará nesta quinta-feira (9) um novo leilão de 2.439 contratos de opção para 65.853 toneladas de milho. As opções, que terão vencimento em 12 de novembro, serão oferecidas ao Paraná, com 18.441 toneladas; São Paulo, 12.987 toneladas; Mato Grosso do Sul, 30.429 toneladas; e Mato Grosso, 3.996 toneladas. O preço de exercício será de R$ 18,40 por saca para São Paulo e Paraná; R$ 17 por saca para Mato Grosso do Sul; R$ 13 por saca para Mato Grosso. Esta nova oferta resulta das opções não arrematadas nos dois últimos pregões, quando foram vendidas 734 mil das 802 mil toneladas ofertadas. Commodities: USDA adia divulgação do relatório de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã seu relatório semanal das exportações americanas de soja, milho, trigo e algodão. Soja: setor privado e governo discutem situação da ferrugemGoverno e iniciativa privada discutem, a partir das 9h, a situação atual do controle da ferrugem da soja no País. A reunião, que ocorrerá na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), terá a presença de representantes de toda a cadeia produtiva. Serão avaliados os avanços nas pesquisas de controle de doença, a disponibilidade atual de defensivos agrícolas, a disseminação e abrangência da doença no país e as ações de controle para a safra 2004/05. Café: governo vai leiloar 40 mil sacas dos estoques oficiaisO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.446), nesta quinta-feira (9). Serão ofertadas 40 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 9 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Café: Gabriel Bartholo toma posse hoje no lugar de NacifO agrônomo Gabriel Bartholo, novo gerente geral da Embrapa Café, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, toma posse nesta quinta-feira (9) às 10 horas, em cerimônia no edifício Sede da Embrapa, em Brasília. A solenidade será presidida pelo diretor-presidente da Embrapa, Clayton Campanhola. Bartholo substitui Antonio de Pádua Nacif, um dos fundadores do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, considerado a maior experiência do mundo de integração de instituições e pesquisadores em torno de um só produto. Soja: IAC realiza encontro sobre ferrugem em CampinasO Instituto Agronômico (IAC) realiza, das 9 às 16 horas, no auditório de sua sede, em Campinas (SP), o Encontro sobre Ferrugem da Soja. O evento reunirá pesquisadores e extensionistas ligados à sojicultura, entre eles Romeu Kiihl, considerado o melhor pesquisador brasileiro do grão e um dos três melhoristas do mundo, e Arlindo Harada, outro nome de destaque na pesquisa nacional. O encontro pretende elaborar um boletim técnico sobre a ferrugem da soja direcionado aos produtores. Outro objetivo é reunir as instituições de pesquisas agrícolas para combater a ferrugem da soja, compondo um consórcio que fortaleça a pesquisa e viabilize o enfrentamento do mal que causou cerca de R$ 2 bilhões em prejuízo na última safra. Safra 2004/05: MG receberá R$ 2,8 bi em recursos para custeioO governo de Minas Gerais e o Banco do Brasil assinam nesta quinta-feira (9) um convênio para a liberação de R$ 2,8 bilhões para custeio da safra 2004/2005. O valor é 33,3% superior ao liberado no ano passado, de R$ 2,1 bilhões. O plano do governo federal para o financiamento da produção nacional foi anunciado em agosto deste ano e prevê um total de R$ 39,5 bilhões para a agricultura empresarial. Madeira: Furlan participa do Fórum MercosulO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa da 3ª reunião plenária do Fórum Mercosul de Madeira e Móveis, que acontece em Bento Gonçalves (RS), principal pólo moveleiro do Brasil. A solenidade de abertura será às 14h, no Hotel Dall'Onder, e contará com as presenças do presidente da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul, Eduardo Duhalde, e do governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Também será realizada a 1ª Rodada de Negócios com 42 empresas dos quatro países do Mercosul, além de serem apresentados os resultados preliminares da atualização do diagnóstico realizado pelo BID, em 1994, sobre as potencialidades de integração e complementação produtiva da Cadeia de Madeira e Móveis Mercosul. Grito do Cerrado: manifestação ocorre até dia 11 em BrasíliaComeça hoje em Brasília o evento "Grito do Cerrado", organizado por representantes de entidades sociais, científicas e ambientais para defender a preservação do bioma Cerrado. Será uma manifestação multimídia que acontecerá hoje e amanhã na Esplanada dos Ministérios e adentrará a madrugada do dia 11, quando se comemora o Dia Nacional do Cerrado. Avaliações recentes alertam que, a persistirem os atuais níveis de devastação, o mais antigo bioma brasileiro deixará de existir nas próximas décadas. Orgânicos: Biofach prossegue no RioA 2ª Conferência BioFach América Latina prossegue até amanhã (10), no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Trata-se da versão latino-americana da mais importante feira internacional de produtos orgânicos do mundo. Hoje, às 11h, o secretário nacional de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Valter Bianchini, participa do painel "Programas de Apoio Público". Antes (9h), será realizado o debate "Tendências do Mercado Orgânico". Também hoje, como parte da programação da BioFach, o Sebrae promove no Salão Tropical do Hotel Glória o workshop "Orgânicos na Gastronomia da América Latina". Fronteira: Brasil e Paraguai discutem vigilância agropecuáriaRepresentantes dos governos do Brasil e do Paraguai reúnem-se para discutir o plano de ação e vigilância agropecuária na fronteira entre os dois países, às 9h, em Ponta Porã (MS). IBGE: produção industrial será divulgadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o resultado referente a setembro da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF). A entrevista será na Avenida Franklin Roosevelt, 166,11º andar. FGV: IGP-DI de agosto sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, os principais resultados do Índice Geral de Preços - Disponbilidade Interna (IGP-DI) de agosto. Às 11h, o economista da FGV Salomão Quadros dá entrevista na sede da Fundação na Av. Praia de Botafogo, 190, e informa mais dados da pesquisa. CNI: indicadores serão analisadosA Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a edição de julho dos Indicadores Industriais, que confirmam o crescimento do mercado de trabalho. A partir das 14h30, haverá na sede da CNI uma entrevista do coordenador de Política Econômica da confederação, Flávio Castello Branco. Hidrelétricas: Lula participa de reuniãoPara às 11h, consta da agenda do presidente Lula para esta quinta-feira uma reunião sobre hidrelétricas. Argentina: Lavagna está em BrasíliaA decisão do presidente da Argentina, Nestor Kirschner, de prorrogar o acordo que restringe o comércio de eletrodomésticos e televisores com o Brasil esquenta a reunião de hoje, em Brasília, entre o ministro argentino de Economia, Roberto Lavagna, e os ministros brasileiros Luiz Furlan (Desenvolvimento), às 9 horas, e Antônio Palocci (Fazenda), às 11 horas. Furlan, após o encontro com Lavagna, dá entrevista por volta das 10h30. Outra decisão polêmica de Kirchner foi a de não liberar, contrariando o atual regime comum do Mercosul, o comércio para o setor automotivo com o Brasil a partir de 2006. Além disso, Kirschner se diz disposto a cancelar a concessão da Transportadora de Gás do Sul (TGS), controlada pela Petrobrás, se a empresa não investir US$ 250 milhões na ampliação do gasoduto San Martín. A agenda de Lavagna em Brasília prevê, ainda, encontros com o chanceler, Celso Amorim, às 12h30, com o presidente Lula, às 15 horas, e com o ministro José Dirceu (Casa Civil), às 16 horas. Ipea: Mantega e Lessa participam de seminárioO ministro do Planejamento, Guido Mantega; o presidente do BNDES, Carlos Lessa; e o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Glauco Arbix, entre outros, participam do seminário "A Questão do Desenvolvimento no País", promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), do ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso, em homenagem aos 40 anos do IPEA. Como o Fórum Nacional organizado pelo Inae, o evento será realizado no BNDES, na Av. Chile, 100. A partir das 10h. EUA: auxílio-desemprego sai às 9h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 9h30 (de Brasília) o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 4 de setembro. A previsão mediana de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é que tenham sido feitos 345 mil pedidos, 17 mil a menos do que na semana anterior. Também às 9h30 (de Brasília), o Departamento do Trabalho divulga o indicador de preços das importações norte-americanas em agosto; economistas prevêem uma alta de 0,6%, após uma elevação de 0,2% em julho. EUA:relatório de estoque de petróleo sai às 11h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia dos EUA (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana passada às 11h30 (de Brasília). A previsão média de 12 analistas ouvidos pela Dow Jones é que o estoque de petróleo tenha sofrido uma redução de 930 mil barris; a previsão para a variação no estoque de derivados é um aumento de 1,1 milhão de barris; a previsão para a variação no estoque de gasolina é uma redução de 460 mil barris; e a previsão para a variação na taxa de utilização da capacidade das refinarias é uma redução de 0,12 ponto porcentual, para 95,6%.