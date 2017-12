Agenda: 09/11/2004 Agronegócio: ministro chinês visita BrasilO ministro da Administração Geral para Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena da China, Li Changjiang, visita o Brasil de hoje a 14 de novembro para discutir a ampliação do comércio bilateral de produtos do agronegócio. Hoje ele tem uma reunião com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, para discutir os protocolos sanitários e fitossanitários elaborados por técnicos brasileiros e chineses há cerca de duas semanas no ministério. Os documentos preparados pela missão técnica deverão ser assinados durante visita oficial do presidente da China, Hu Jitao, ao Brasil, que começa dia 11. Os temas propostos pela parte chinesa para elaboração de protocolos envolvem o comércio de óleo de soja, carne bovina, carnes de aves, envoltórios naturais (tripas), soja em grãos, frutas de ambas as partes e registro de frigoríficos. O Brasil sugeriu incluir o item sobre importação de frutos do mar da China. Começa hoje Congresso Brasileiro de Assistência Técnica à AgriculturaComeça hoje o Congresso Brasileiro de Assistência Técnica à Agricultura, que ocorrerá até 11 de novembro, na CATI em Campinas, SP. O evento está sendo promovido pela Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo e coordenado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. O objetivo é a apresentação e discussão de trabalhos originais nas áreas de extensão rural, assistência técnica especializada, assistência técnica regulamentada e fomento do uso de tecnologia moderna. Roberto Rodrigues (Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), José Amauri Dimarzio (Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Duarte Nogueira (Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo), Ernesto Paterniani (Professor Titular de Genética da Escola Superior de Agricultura ?Luiz de Queiroz?) e Antonio Jorge Camardelli (Diretor Executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas) estão entre os palestrantes. Café: acontece em Minas o 30º Congresso Brasileiro de Pesquisas CafeeirasComeça hoje o 30º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, em São Lourenço-MG. O evento vai de 09 a 12 de novembro de 2004, e pretende reunir e divulgar os resultados obtidos nos trabalhos de desenvolvimento de tecnologias para a cafeicultura. O tema principal é Tecnologia cafeeira com qualidade e tradição. Mais informações: www.fundacaoprocafe.com.br ou www.maiscafe.com.br; (21) 2233-8593 ou (35) 3214-1411. Trigo: seminário internacional debate desenvolvimento do setorA Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, promove hoje o segundo e último dia do XI Seminário Internacional Trigo - Brasil, no Hotel Gran Mélia, em São Paulo. Veja abaixo a programação de hoje: 08:45 - 9:15 h Trigo Americano Miguel Galdós-Tanguis - US Wheat Associates Salão de Convenções 09:15 - 10:15 h Trigo Argentino Sr. Cláudio Sabsay -Subsecretário de Política Agropecuária Y Alimentos; Sr. Mariano Otamedi - Asoción Argentina de Productores de Trigo Sr. Nestor Niell - Câmara Arbitral de la Bolsa de Cereales 10:15 - 10:45 h Estratégias para o Trigo no Brasil Profs, Marcos Fava Neves e Ricardo Messias Rossi PENSA -Programa de Estudos do Sistema Agroindustrial 10:45 - 11:00 h Coffee-Break Foyer 11:00 - 11:45 h Trigo Nacional: Crescimento Sustentável do Trigo Brasileiro Dr. Antonio Garcia - Diretor Com. da COAMO (Cooperativa Agropecuária Mourãoense Ltda) Salão de Convenções 11:45 - 12:30 h Encerramento Salão de Convenções 12:30 - 12:45 h Encerramento Oficial Sr. Francisco Samuel Hosken - Presidente da ABITRIGO Salão de Convenções 12:45 - 15:00 h Almoço Salão de Banquetes Governo japonês homenageia a Companhia de Promoção Agrícola (Campo)O Governo japonês concede hoje ao diretor presidente da Companhia de Promoção Agrícola (Campo), Emiliano Botelho, a condecoração ?Kyokujitsu Chû-jyû-shô? pela contribuição prestada ao desenvolvimento e sucesso do Programa de Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer) ao longo dos últimos 26 anos. Ele receberá a comenda do imperador Akihito, às13h30, durante cerimônia no Palácio Imperial, em Tóquio. Trata-se de homenagem do mais alto grau concedida a personalidades da iniciativa privada. Rodrigues recebe ministro chinêsO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reúne-se nesta terça-feira (9), às 15h30, em seu gabinete, com o ministro da Administração Geral da Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena da China, Li Chiangjiang. Eles discutirão os protocolos sanitários e fitossanitários elaborados por técnicos brasileiros e chineses há cerca de duas semanas no Ministério da Agricultura. Os protocolos deverão ser assinados pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da China, Hu Jintao, que chega ao País em visita oficial na quinta-feira, 11.