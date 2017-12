Agenda: 09/11/2004 Agronegócio: ministro chinês visita BrasilO ministro da Administração Geral para Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena da China, Li Changjiang, visita o Brasil entre 9 e 14 de novembro para discutir a ampliação do comércio bilateral de produtos do agronegócio. Segundo o diretor da Divisão de Cooperação Técnica e Acordos Sanitários Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Odilson Ribeiro, os documentos preparados pela missão técnica do Ministério da Quarentena deverão ser assinados durante visita oficial do presidente da China, Hu Jitao, ao Brasil, que ocorrerá de 11 a 16 de novembro. Os temas propostos pela parte chinesa para elaboração de protocolos envolvem o comércio de óleo de soja, carne bovina, carnes de aves, envoltórios naturais (tripas), soja em grãos, frutas de ambas as partes e registro de frigoríficos. O Brasil sugeriu incluir o item sobre importação de frutos do mar da China. Os representantes da Embaixada chinesa também informaram ao secretário sobre o interesse da China em realizar uma coletiva à imprensa no Mapa no dia 10 de novembro, antes da chegada do presidente chinês ao Brasil, para esclarecer os pontos do acordo. Além disso, os chineses solicitaram a participação de autoridades do Mapa no seminário organizado pelo Ministério do Comércio da China que ocorrerá no dia 12 de novembro no Ministério das Relações Exteriores. Começa hoje Congresso Brasileiro de Assistência Técnica à AgriculturaComeça hoje o Congresso Brasileiro de Assistência Técnica à Agricultura, que ocorrerá até 11 de novembro, na CATI em Campinas, SP. O evento está sendo promovido pela Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo e coordenado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. O objetivo é a apresentação e discussão de trabalhos originais nas áreas de extensão rural, assistência técnica especializada, assistência técnica regulamentada e fomento do uso de tecnologia moderna. Roberto Rodrigues (Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), José Amauri Dimarzio (Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Duarte Nogueira (Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo), Ernesto Paterniani (Professor Titular de Genética da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz") e Antonio Jorge Camardelli (Diretor Executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas) estão entre os palestrantes. Café: Começa hoje 30º Congresso Brasileiro de Pesquisas CafeeirasComeça hoje o 30º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, em São Lourenço-MG. O evento vai de 09 a 12 de novembro de 2004, e pretende reunir e divulgar os resultados obtidos nos trabalhos de desenvolvimento de tecnologias para a cafeicultura. O tema principal é Tecnologia cafeeira com qualidade e tradição. Mais informações: www.fundacaoprocafe.com.br ou www.maiscafe.com.br; (21) 2233-8593 ou (35) 3214-1411.