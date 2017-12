Agenda: 09/12/2004 Café: CPI de Minas Gerais apresenta relatório final hojeA Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mineira que investiga desvios de estoques de café vai apresentar o relatório final dos trabalhos nesta quinta-feira (9), a partir das 9h30. A previsão é de que sejam distribuídas cópias dos relatórios aos deputados da comissão, para análise, e de que o mesmo seja votado na reunião da próxima semana, que deverá ser realizada na terça-feira (14). Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Açúcar/álcool: Fator reúne empresários do setorA Fator Corretora reunirá industriais do setor sucroalcooleiro nesta quinta-feira, em São Paulo, para traçar um cenário sobre as perspectivas desse segmento nos mercados nacional e internacional, durante a palestra do especialista e diretor da Bioagência, Tarcilo Ricardo Rodrigues. O objetivo da instituição é fomentar a discussão sobre as expectativas do setor e mostrar a utilização de mercados futuros como mecanismo de proteção contra as oscilações de preços. Graduado em engenharia civil e administração de empresas, Tarcilo Ricardo Rodrigues acumula 18 anos de atuação no mercado sucroalcooleiro. Atualmente, está à frente da direção da Bioagência - Agência de Fomento de Energia de Biomassa, empresa especializada em consultoria da cadeia sucroalcooleira e comercialização de álcool para os mercados interno e externo. A partir das 8h30. Trigo: Fetag e Fecoagro fazem reunião para discutir setorA Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), em conjunto com a Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro), realiza reunião hoje (9), às 9h30, para discutir a situação da lavoura de trigo, por causa dos preços baixos do cereal. De acordo com a classificação, o produtor está recebendo entre R$ 16,00 e R$ 18,00 por saca, conforme a entidade. O preço mínimo estipulado pelo governo federal é de R$ 24,00, enquanto o custo de produção está na faixa dos R$ 30,00. Safra 04/05: Rodrigues recebe ruralistas p/ discutir comercializaçãoO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, da Fazenda, Antonio Palocci e o interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado participam de um café da manhã com os membros da Comissão de Agricultura da Câmara, às 8 horas, no Salão de Atos do Ministério da Agricultura. Em pauta, recursos para a comercialização da safra 2004/2005; orçamento do ano que vem, e questões sobre o PIS e Cofins, entre outros assuntos. Milho e sorgo: câmara setorial analisa barreiras comerciaisA partir das 14h, a Câmara Setorial de Milho e Sorgo, Aves e Suínos se reúne no Ministério da Agricultura para discutir as barreiras comerciais às exportações impostas pela Comunidade Européia e por países asiáticos, além de questões ligadas à defesa sanitária e à safra de milho para próximo ano. Participarão do encontro representantes da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango (Abef), Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte (Apinco), além do secretário de Apoio Rural e Cooperativismo, Valdemiro Rocha.O secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maçao Tadano, abre a reunião. Delegados: Rodrigues participa de fórumO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa do Fórum de Delegados das Delegacias Federais de Agricultura (DFAs), às 15h45, na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Pesca: encontro de trabalhadoras termina hojeTermina hoje o 1º Encontro Nacional de Trabalhadoras da Pesca e Aqüicultura. Nesta quinta-feira (9), os trabalhos começam com a apresentação do Programa de Educação Previdenciária, do Ministério da Previdência Social. Cerca de 400 mulheres de todo o País participam do encontro, que começou terça-feira (7), no Centro de Treinamento Educacional, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), em Luziânia (GO). Algodão: plantio de semente contrabandeada é tema de audiênciaO plantio de sementes contrabandeadas de algodão transgênico é tema da audiência pública que será realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, às 10h, no plenário 6 da Câmara. Participa o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Algodão (Abrapa), Jorge Maeda. Trigo: reunião de pesquisadores termina em Goiânia (GO)A 13ª Reunião da Comissão Centro-brasileira de Pesquisa de Trigo termina, na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, em Goiânia (R. 87, 662 Setor Sul). O encontro começou na terça-feira (7). IBGE: produção industrial sai às 9h30O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Produção Industrial - Brasil, referente a outubro. Será às 9h30, na sede do Instituto. O técnico responsável pela pesquisa estará à disposição dos jornalistas para comentar os dados na coletiva. FGV: pesquisa revela previsões de empresários para 2005A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 11h, as previsões dos empresários do setor industrial para 2005 no que diz respeito a temas como investimentos, exportações e faturamento. O levantamento baseia-se na Sondagem da Indústria de Transformação. O economista do Ibre Aloísio Campelo apresentará os resultados em entrevista coletiva na sede da instituição no Rio de Janeiro. EUA: auxílio-desemprego sai às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 4 de dezembro nesta quinta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 14 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 335 mil pedidos, 14 mil a menos do que na semana anterior. Na semana até 27 de novembro foram feitos 349 mil pedidos, 25 mil a mais do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 4 de dezembro será de 335.750 pedidos, de 336.500 pedidos nas quatro semanas até 27 de novembro. PPPs: CCJ do senado pode votar parecerA Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para hoje a votação do parecer do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA) sobre o projeto de lei que institui a Parceria Público-Privada (PPP). Tourinho é o relator do projeto. Salário mínimo: Berzoini reúne-se com CUTDirigentes sindicais filiados à CUT devem ser recebidos pelo ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini. Querem com quem pretendem discutir a previsão de um aumento real para o salário mínimo na proposta orçamentária para 2005. Carga tributária: Receita divulga revisão de 2003A Secretaria da Receita Federal divulga às 11 horas, a carga tributária brasileira de 2003 revisada. A revisão foi feita por causa da correção que o IBGE fez em relação à taxa de crescimento do PIB, no ano passado, de menos 0,2% para mais 0,5%. O anúncio da revisão será feito pela coordenadora-geral de Política Tributária da Receita, Andréa Lemgruber. Alca: embaixador dos EUA fala na CâmaraO embaixador dos EUA, John Danilovich, deve comparecer às 10 horas à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Câmara para falar sobre as relações Brasil-EUA, Alca e migração.