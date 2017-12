Agenda: 09/12/2004 Safra 2004/05: Conab deve divulgar segunda estimativaA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve divulgar nesta quinta-feira (9) a segunda estimativa sobre a intenção de plantio da safra de grãos 2004/05. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Fator reúne empresários do setor sucroalcooleiroA Fator Corretora reunirá industriais do setor sucroalcooleiro nesta quinta-feira, em São Paulo, para traçar um cenário sobre as perspectivas desse segmento nos mercados nacional e internacional, durante a palestra do especialista e diretor da Bioagência, Tarcilo Ricardo Rodrigues. O objetivo da instituição é fomentar a discussão sobre as expectativas do setor e mostrar a utilização de mercados futuros como mecanismo de proteção contra as oscilações de preços. Graduado em engenharia civil e administração de empresas, Tarcilo Ricardo Rodrigues acumula 18 anos de atuação no mercado sucroalcooleiro. Atualmente, está à frente da direção da Bioagência - Agência de Fomento de Energia de Biomassa, empresa especializada em consultoria da cadeia sucroalcooleira e comercialização de álcool para os mercados interno e externo. A partir das 8h30. Café: CPI de Minas Gerais apresenta relatório final hojeA Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mineira que investiga desvios de estoques de café vai apresentar o relatório final dos trabalhos hoje, às 9h30. A previsão é de que sejam distribuídas cópias dos relatórios aos deputados da comissão, para análise, e de que o mesmo seja votado na reunião da próxima semana, que deverá ser realizada na terça-feira (14).