Agenda: 10/01/2006 Café: BSCA promove leilão de grãos especiaisOs 36 lotes vencedores do 7o Concurso de Qualidade Cafés do Brasil - Cup Of Excellence, realizado em novembro passado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), serão leiloados via internet nesta terça-feira (10). São lotes pequenos, em média de 30 sacas, que serão disputados por torrefadoras e lojas de café da Europa, Ásia e Estados Unidos. O principal influenciador de preços neste concurso é a altíssima qualidade desses cafés, conforme constatado pelo próprio Júri Internacional, durante a reunião final do certame, realizada em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O leilão do Cup of Excellence é realizado pela ACE - Alliance for Coffee Excellence e poderá ser acompanhado na página da BSCA na Internet (www.bsca.com.br ) ou pelo link .