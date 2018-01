Agenda: 10/01/2006 Café: BSCA promove leilão de grãos especiaisOs 36 lotes vencedores do 7º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil - Cup Of Excellence, realizado em novembro passado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, na sigla em inglês), serão leiloados via internet nesta terça-feira (10), a partir das 11 horas. São lotes pequenos, em média de 30 sacas, que serão disputados por torrefadoras e lojas de café da Europa, Ásia e Estados Unidos. O principal influenciador de preços neste concurso é a altíssima qualidade desses cafés, conforme constatado pelo próprio Júri Internacional, durante a reunião final do certame, realizada em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O leilão do Cup of Excellence é realizado pela ACE - Alliance for Coffee Excellence e poderá ser acompanhado na página da BSCA na Internet (www.bsca.com.br ) ou pelo link . Fumo: primeira reunião para negociar preço ocorre hojeA primeira reunião entre produtores e representantes da indústria para definir o preço do fumo na safra 2005/06 está marcada para hoje em Florianópolis (SC). A comercialização do produto começou na metade de dezembro, com base na tabela praticada na safra passada. Depois que for definido um reajuste, os fumicultores recebem a diferença sobre os volumes já negociados. Para a Afubra, a safra atual não deve passar de 800 mil toneladas, pois foi prejudicada pelo clima, ante 842 mil toneladas colhidas no período anterior. A previsão coincide com a expectativa das indústrias. Mamão: governo entrega na BA 1º certificado de exportação para EUAO secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gabriel Alves Maciel, vai participar hoje (10), no município de Mucuri (BA), da entrega do primeiro certificado de habilitação de empresas baianas para exportação de mamão papaya para os Estados Unidos. Durante a cerimônia, na fazenda Bello Fruit, que terá a participação do governador Paulo Souto e do secretário de Agricultura, Pedro Barbosa, será inaugurado o packing house (área de processamento pós-colheita), o primeiro do Nordeste com credenciamento oficial. A liberação para a Bahia foi publicada no Federal Register, o boletim oficial do governo norte-americano, em dezembro último, após a aceitação do sistema de redução de risco (sistems approach) para moscas das frutas desenvolvido pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e adotado nos pomares de mamão do extremo sul do Estado. Embrapa: nova variedade de manga será anunciadaUma nova variedade de manga será apresentada hoje (10) pela Embrapa Cerrados, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Planaltina (DF). A fruta, denominada BRS Omega, é adequada às condições do clima e solo da região de cerrado, típico do Planalto Central do Brasil. A BRS Ômega é resultante do cruzamento das variedades Amarapali e Van Dyke. A fruta demonstrou grande regularidade de produção, com alto rendimento e baixos custos, já que sua produção exigiu poucos insumos. A nova manga tem qualidade superior à de algumas atualmente existentes no mercado e tanto poderá ser consumida in natura quanto ser aproveitada na agroindústria. São Francisco: ministro coordena encontro sobre integraçãoO ministro interino da Integração Nacional, Pedro Brito, coordena encontro sobre o projeto de integração do rio São Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. A reunião ocorre nesta terça-feira (10) às 11 horas no ministério. À tarde, a partir das 16 horas, reúne-se com integrantes do Grupo de Irrigação. IBGE: produção industrial será divulgadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física Brasil de novembro. A coletiva será na sede do Instituto (Avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar). Estimativas para o crescimento da produção são de 0,57% a 1,60% (mediana de 1%) sobre outubro e de 1% a 2,80% sobre novembro de 2004 (mediana em 1,75%). No mesmo horário, o instituto anuncia a pesquisa Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil de dezembro. FGV: IPC-S Regional sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de janeiro. Para esse indicador não há coletiva, mas os técnicos da instituição estarão disponíveis pelo telefone para comentar os resultados. Fecomércio-RJ: perfil econômico do consumidor será apresentadoA diretora do Instituto Fecomércio-RJ, Clarice Messer, promove hoje um café-da-manhã onde será apresentado o Perfil Econômico do Consumidor (PEC) de 2005. Durante o encontro, vão ser divulgados dados sobre Orçamento, Consumo e Inadimplência. Às 10h30 na Sede da Fecomércio-RJ.