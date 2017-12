Agenda: 10/09/2004 Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta sexta-feira (10), a partir das 9h30 de Brasília, seu relatório mensal com as previsões de oferta e demanda de várias commodities como soja, milho, trigo e algodão. Nybot: momentos de silêncio pelo 11/setembroHoje, véspera do terceiro aniversário dos atentados de 11 de setembro ao World Trade Center, a New York Board Of Trade (Nybot) e a New York Mercantile Exchange (Nymex) farão momentos de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Na Nybot, haverá pausa de um minuto às 9h46, 10h03, 10h59 e 11h29 (horários de Brasília). São os horários em que aviões atingiram cada uma das torres gêmeas e o momento em que ambos os prédios desmoronaram. Em decorrência desses intervalos, o mercado de açúcar abrirá às 10h05, cinco minutos mais tarde. O mercado de algodão terá uma pré-abertura ao meio dia e depois abrirá de fato às 12h05. Os mercados de café, cacau e suco de laranja vão abrir em seus horários normais. O horário de abertura do algodão foi alterado porque depois do último minuto de silêncio, às 11h29, todas as negociações ficarão suspensas até o meio dia. Seguro: Lula lança cobertura para agricultura familiarO presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta sexta-feira no Palácio do Planalto o Seguro da Agricultura Familiar. Pelo seguro, o agricultor familiar brasileiro terá cobertura total para os financiamentos de custeio e ainda garantirá mais da metade da renda no caso de prejuízos causados por fenômenos climáticos ou pragas na lavoura. A cerimônia acontece no Salão Leste, no 2º andar do Palácio do Planalto, às 10h30e terá as presenças dos ministros do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Citros: Fundecitrus divulga levantamento anual da CVCO Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) divulga nesta sexta-feira o levantamento anual por amostragem da contaminação da clorose variegada dos citros (CVC) nos pomares cítricos do Estado de São Paulo e no sul do Triângulo Mineiro. O levantamento passado, realizado entre julho e agosto e divulgado em outubro de 2003, apontou que a incidência havia crescido 13,8% e atingia plantas em 43,56% dos pomares. Em 2002, o índice era de 38,28% na região que centraliza praticamente toda a produção comercial brasileira. Presidência: Lula deve receber Rodrigues às 16h30O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 9h, no Palácio do Planalto, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega. Às 12h, reúne-se com o governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, acompanhado do ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo. Às 16h30, encontra-se com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues. Depois, às 17h30, Lula reúne-se com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Cerrado: Marina Silva participa de comemoraçãoA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa, às 9h, na Sala Guimarães Rosa, no Ministério, da cerimônia comemorativa do Dia Nacional do Cerrado. Na ocasião, integrantes do Grupo de Trabalho do Cerrado entregam à ministra o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado (Programa Cerrado Sustentável) e o projeto de um novo portal sobre o ecossistema (Cerrado), que deverá ser inaugurado hoje. Já como parte da programação das atividades do Grito do Cerrado, na Esplanada dos Ministérios, o balão Panda, do WWF-Brasil, realizará vôos pela manhã e no final da tarde. O balão Panda é utilizado na campanha "Água para a Vida, Água para Todos" em vôos de monitoramento fotográfico e em vídeo sobre rios e mananciais. Pesca: Marina recebe chefe de gabinete da secretariaA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebe, às 8h15, a chefe de gabinete da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Sônia Hipólito. Às 15h, reúne-se com o presidente do Ibama, Marcos Barros; e o secretário executivo do Ministério, Cláudio Langone, para tratar do Pacto Federativo do Estado do Mato Grosso. Às 16h30, a ministra encontra-se com os conselheiros do Programa Pró-Ambiente. Agronegócio: Roriz abre ExpoabraO governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, abre oficialmente a 22ª Exposição Agropecuária de Brasília (Expoabra), às 19h, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Biofach: conferência termina hoje no RioA 2ª Conferência BioFach América Latina termina, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Trata-se da versão latino-americana da mais importante feira internacional de produtos orgânicos do mundo. O evento começou na quarta-feira (8). Hoje, a partir das 10h, haverá palestras sobre os temas "Comportamento do Consumidor Orgânico", "Orgânicos & Conscientização do Consumidor" e "Por que Escolher Produtos Orgânicos?". À tarde, será realizado o workshop "Orgânicos na Gastronomia da América Latina". O encerramento da BioFach está previsto para as 15h30. IBGE: IPCA será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30, na sede do Instituto - Avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referentes ao mês de agosto de 2004. FGV: prévia do IGP-M de setembro sai hojeA Fundação Getúlio Vargas divulga a partir das 11h, o Resultado da primeira prévia do IGP-M referente ao mês de setembro - Praia de Botafogo, 190. Às 8h30m o resultado estará disponível no website FGVDADOS (www.fgvdados.com.br), com componentes e variações dos itens mais relevantes do IGP-M. BC: Meirelles está na BasiléiaO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa nesta sexta-feira (10), na Basiléia (Suíça), do "Encontro sobre Estabilidade Financeira", coordenado pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). O fórum prossegue até 14 de setembro. EUA: déficit comercial de julho e PPI de agosto saem hojeO Departamento do Comércio dos EUA divulga o saldo da balança comercial do país em julho às 9h30 (de Brasília). A previsão mediana de 20 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um déficit de US$ 51,80 bilhões. No mesmo horário, o Departamento do Trabalho divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de agosto. A previsão mediana de 20 economistas consultados é que o PPI tenha subido 0,2% em agosto (+0,1% em julho, -0,3% em junho, +0,3% na média dos seis meses até julho).