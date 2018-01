Agenda: 10/09/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório mensal com as previsões de oferta e demanda de várias commodities como soja, milho, trigo e algodão. Bolsa de NY fará hoje momentos de silêncio pelo 11/setembroHoje, véspera do terceiro aniversário dos atentados de 11 de setembro ao World Trade Center, a New York Board Of Trade (Nybot) e a New York Mercantile Exchange (Nymex) farão momentos de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Na Nybot, haverá pausa de um minuto às 9h46, 10h03, 10h59 e 11h29 (horários de Brasília). São os horários em que aviões atingiram cada uma das torres gêmeas e o momento em que ambos os prédios desmoronaram. Em decorrência desses intervalos, o mercado de açúcar abrirá às 10h05, cinco minutos mais tarde. O mercado de algodão terá uma pré-abertura ao meio dia e depois abrirá de fato às 12h05. Os mercados de café, cacau e suco de laranja vão abrir em seus horários normais. O horário de abertura do algodão foi alterado porque depois do último minuto de silêncio, às 11h29, todas as negociações ficarão suspensas até o meio dia.