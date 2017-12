Agenda: 10/11/2004 Evento avalia impactos da mudança do PIS e Cofins no agronegócio"Impactos das alterações do PIS e Cofins no Agronegócio" é o tema do seminário que acontece hoje em São Paulo. Serão discutidos os impactos da mudança do PIS e Cofins para o agronegócio, as alternativas para reduzir a carga de impostos, aspectos da isenção, não cumulatividade e recuperação de impostos. O evento será no Park Plaza Hotel - Alameda Lorena, 360, das 8h20 às 18h. Mais informações nos site www.ibcbrasil.com.br/agribusiness