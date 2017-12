Agenda: 10/11/2004 PIS/Cofins: evento avalia impactos da mudança no agronegócio"Impactos das alterações do PIS e Cofins no Agronegócio" é o tema do seminário que acontece hoje em São Paulo. Serão discutidos os impactos da mudança do PIS e Cofins para o agronegócio, as alternativas para reduzir a carga de impostos, aspectos da isenção, não cumulatividade e recuperação de impostos. O evento será no Park Plaza Hotel - Alameda Lorena, 360, das 8h20 às 18h. Mais informações nos site www.ibcbrasil.com.br/agribusiness. Açúcar/álcool: workshop analisa mercado de trabalhoSerá realizado nesta quarta-feira (10), no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia - Campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), Piracicaba (SP), a partir das 8h30, o workshop "Mercado de Trabalho no Setor Sucroalcooleiro: desafios atuais e perspectivas futuras", com o propósito de discutir as principais iniciativas a serem tomadas para resolver o dilema entre crescimento econômico, geração de emprego e bem-estar social no complexo canavieiro. O workshop, que tem apoio da Esalq, União da Agroindústria Canavieira de São Paulo Unica) e Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (Afocapi), tratará dos seguintes temas: "Barreiras protecionistas: panorama geral das negociações internacionais e as questões sociais e ambientais", do Prof. Marcos Jank da FEA/USP e Instituto Icone; "Mercado de trabalho no setor de açúcar e álcool: aparato institucional, organizacional e indicadores socioeconômicos"; da Profa. Márcia A. F. Dias de Moraes - Esalq/USP; "Transformações recentes na categoria dos fornecedores de cana e o emprego de trabalhadores assalariados: algumas evidências nos estados do Paraná e São Paulo", com o Prof. Sebastião N. R. Guedes, da Unimep, e o Prof. Pery F. Assis Shikida, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); "Rendimento e pobreza urbana, rural e na cultura da cana-de-açúcar", do Prof. Rodolfo Hoffmann, da Unicamp. Mais informações pelo site: www.economia.esalq.usp.br/workshopcana. Banana: governo de SP anuncia linha de crédito0 secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, e o superintendente do Sebrae-SP, José Luiz Ricca, assinam nesta quarta-feira (10) a renovação de convênio do Sistema Agroindustrial Integrado (SAI) no valor de R$ 408.295,00 que beneficia produtores de 15 municípios da região. No evento, que ocorrerá em Registro, a partir das 15 horas, o secretário também divulgará a linha de financiamento para produtores de banana vítimas da sigatoka negra, cujos recursos de R$ 2 milhões já estão disponíveis aos agricultores de todo o estado de São Paulo. Fumo: câmara setorial se reúne em BrasíliaOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo do Ministério da Agricultura discutem o mercado ilegal do fumo e a Convenção-Quadro, um acordo internacional para reduzir o consumo de tabaco costurado há quatro anos pela Organização Mundial do Comércio (OMS). A reunião será nesta quarta-feira (10) na sede do Ministério da Agricultura, em Brasília. Amanhã, às 9 horas, a câmara setorial apresentará ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues os resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2004. Agronegócio: Dimarzio abre Fenagri em Petrolina (PE)O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Amauri Dimarzio, participa nesta quarta-feira (10), às 20h, no Centro de Convenções de Petrolina (PE), da abertura da Feira Nacional da Agricultura Irrigada (Fenagri). Considerada a maior feira de fruticultura irrigada da América Latina, o evento deve receber mais de 50 mil visitantes. A Fenagri reunirá produtores rurais, importadores, investidores nacionais e estrangeiros, instituições públicas e privadas, fabricantes, indústria de máquinas e insumos agrícolas, entre outros expositores. Em 350 estandes, eles vão mostrar as últimas novidades do agronegócio frutícola brasileiro. Extensão Rural: Rossetto recebe MST e participa de conferênciaO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, recebe, às 9h30, coordenadores do MST. Em pauta, crédito agrário e metas da reforma agrária. Às 16 horas, Miguel Rossetto abre a Conferência Nacional de Assistência Técnica (Ater), no auditório Juscelino Kubitschek da Procuradoria Geral da República (PGR). Participam cerca de 300 trabalhadores rurais. O encontro, que prossegue até amanhã (11), comemora a consolidação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). Pesca: técnicos da Seap vão a SC apurar denúnciasEquipes da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap) chegam hoje a Santa Catarina para apurar denúncias de concessão de carteiras de pescador profissional e Seguro Defeso a pessoas sem ligação com a atividade. Os trabalhos fazem parte da campanha de caça aos falsos pescadores lançada ontem (9) pela Seap. Os casos identificados serão encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal. Segurança alimentar: Ananias e Rossetto em seminárioOs ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, e do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, participam da cerimônia de abertura do seminário "Segurança Alimentar e Nutricional, Agricultura Familiar e Desenvolvimento", às 8h45, na sede da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), em Brasília. Às 10h30, o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, José Giacomo Baccarin, fala sobre a política nacional de segurança alimentar do governo federal. CDES: Lula coordenará reunião e discute ChinaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena a última reunião ordinária do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), a partir das 9h30, no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Em discussão o tema "Política Tributária e Política de Crédito". Antes da abertura da reunião, o presidente despacha, às 9h, com o ministro da Secretaria Especial do CDES, Jaques Wagner. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, serão os expositores do encontro. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, estarão presentes. Às 11 horas, Lula da Silva participa, no Palácio do Planalto, da reunião preparatória da visita do presidente da China. Às 16h30, recebe a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy e, às 17h30, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Às 18h30, Lula reúne-se com os integrantes do Comitê Organizador do Fórum Social Mundial. China: Furlan e Amorim recebem ministro chinêsO ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, recebe, às 9h30, o ministro da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena da China, Li Chang Jiang. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recebe, às 15h, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Lufthansa e Comissário Federal para Investimentos Estrangeiros na Alemanha, Jüngen Weber. Às 16h, reúne-se com o presidente da CNI, Armando Monteiro. Depois, à 18h, encontra-se com o ministro da Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena da China, Li Chang Jiang. IBGE: produção industrial vai ser apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal - Brasil, referente a setembro. FGV: primeira prévia do IGP-M será divulgadaA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os principais resultados da primeira prévia deste mês do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), às 8h30, pelo site www.fgvdados.com.br. PMDB: reunião discute participação no governoO PMDB deve fazer hoje, em Brasília, a partir das 10 horas, no hotel Mercury, uma reunião mais ampliada do que a de ontem, para discutir a questão da participação do partido no governo. Além dos seis governadores, devem participar os senadores e os deputados, os ministros e integrantes do Diretório Nacional. Há pressão interna para que o partido encerre sua participação no governo e devolva ao presidente Lula os dois ministérios que ocupa (Comunicações e Previdência). Congresso: MPs continuam travando pautasOs deputados petistas dificilmente conseguirão, hoje, convencer os partidos aliados e os da oposição a votar as 21 MPs que estão trancando a pauta do plenário. É que o PMDB e todos os demais partidos, à exceção do PT, estão em obstrução. Também a pauta do Senado está trancada por MPs. Hoje, pode ser votado o projeto de lei de conversão (PLV 45), resultante das modificações introduzidas pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória 195/2004. O PLV obriga os fabricantes de televisores a instalarem dispositivos que permitam o bloqueio de programação indesejada. China/Coréia do Norte: Itamaraty convoca coletivaO diretor do Departamento de Promoção Comercial, do Itamaraty, embaixador Mário Vilalva, o diretor do Departamento da Ásia e Oceania, embaixador Edmundo Fujita, e o diretor do Departamento de Meio Ambiente, ministro Everton Vargas, dão entrevista às 15 horas para falar da visita ao Brasil dos presidentes da China, Hu Jintao (amanhã), e da Coréia do Norte, Roh Moo-Hyun. MDIC: política industrial será analisada"Política industrial, o que esperar de 2005" é o tema da palestra de Alessandro Teixeira, coordenador do grupo de política industrial do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), aos associados da Câmara de Comércio Americana (Amcham). Será a partir das 12h30 no Restaurante Phoenix, na Avenida Rio Branco, 123, 21º andar. Dieese: projeção sobre 13º salário será divulgadaO Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Diesse) divulga por e-mail a estimativa de quanto será injetado na economia, neste ano, com o pagamento do 13º salário. EUA: FED reúne-se às 12 horas para discutir jurosO Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve se reúne a partir das 12h (de Brasília) para discutir a direção das taxas de juro. O resultado da reunião deve ser divulgada às 17h15 (de Brasília). O Tesouro dos EUA leiloa US$ 14 bilhões em notes de 10 anos nesta quarta-feira; o resultado do leilão deve ser anunciado às 16h (de Brasília). EUA: API e DOE divulgam estoque de petróleo às 13h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam às 13h30 (de Brasília) os dados dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 5 de novembro. A previsão média de nove analistas consultados é que o estoque de petróleo cru tenha crescido 2,8 milhões de barris; as previsões variaram entre uma queda de 1,25 milhão e um crescimento de 7 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é um crescimento de 770 mil barris, com as previsões variando entre uma queda de 750 mil barris e um crescimento de 2 milhões de barris. EUA: balança comercial e auxílio-desemprego saem às 11h30O Departamento do Comércio dos EUA divulga o saldo comercial do país em setembro nesta quarta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 21 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um déficit de US$ 53,50 bilhões em setembro (após déficits de US$ 54,04 bilhões em agosto, US$ 50,55 bilhões em julho e US$ 50,32 bilhões na média dos seis meses até agosto). No mesmo horário será divulgado o indicador de preços das importações norte-americanas em outubro; economistas prevêem uma alta de 1,2%, após uma elevação de 0,2% em setembro. Ainda às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Trabalho divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 6 de novembro. A mediana das previsões de 12 economistas consultados é 340 mil pedidos, 8 mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 30 de outubro foram feitos 332 mil pedidos, 19 mil a menos do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 6 de novembro será de 338.250 pedidos, de 342 mil nas quatro semanas até 30 de outubro.