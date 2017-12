Agenda: 10/11/2004 Evento avalia impactos da mudança do PIS e Cofins no agronegócio"Impactos das alterações do PIS e Cofins no Agronegócio" é o tema do seminário que acontece hoje em São Paulo. Serão discutidos os impactos da mudança do PIS e Cofins para o agronegócio, as alternativas para reduzir a carga de impostos, aspectos da isenção, não cumulatividade e recuperação de impostos. O evento será no Park Plaza Hotel - Alameda Lorena, 360, das 8h20 às 18h. Mais informações nos site www.ibcbrasil.com.br/agribusiness Açúcar/álcool: workshop analisa mercado de trabalhoSerá realizado em 10 novembro (quarta-feira) de 2004, no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia - Campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), Piracicaba (SP), a partir das 8h30, o workshop "Mercado de Trabalho no Setor Sucroalcooleiro: desafios atuais e perspectivas futuras", com o propósito de discutir as principais iniciativas a serem tomadas para resolver o dilema entre crescimento econômico, geração de emprego e bem-estar social no complexo canavieiro. O workshop, que tem apoio da Esalq, União da Agroindústria Canavieira de São Paulo Unica) e Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (Afocapi), tratará dos seguintes temas: "Barreiras protecionistas: panorama geral das negociações internacionais e as questões sociais e ambientais", do Prof. Marcos Jank da FEA/USP e Instituto Icone; "Mercado de trabalho no setor de açúcar e álcool: aparato institucional, organizacional e indicadores socioeconômicos"; da Profa. Márcia A. F. Dias de Moraes - Esalq/USP; "Transformações recentes na categoria dos fornecedores de cana e o emprego de trabalhadores assalariados: algumas evidências nos estados do Paraná e São Paulo", com o Prof. Sebastião N. R. Guedes, da Unimep, e o Prof. Pery F. Assis Shikida, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste); "Rendimento e pobreza urbana, rural e na cultura da cana-de-açúcar", do Prof. Rodolfo Hoffmann, da Unicamp. Mais informações pelo site: www.economia.esalq.usp.br/workshopcana.