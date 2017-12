Agenda: 10/12/2004 Café: Governo divulga primeira estimativa de safraO Ministério da Agricultura e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgam, às 15h30 desta sexta-feira (10) a primeira previsão para a safra 2005/06 de café, pós-florada. O secretário de Produção e Comercialização, do Ministério da Agricultura, Linneu Costa Lima, concederá entrevista coletiva, às 15h30, no Ministério (sala de reunião do 7º andar). Também será anunciada a quarta estimativa (definitiva) para a safra 2004/05 de café. O último levantamento, o terceiro para o ano-safra, foi divulgado em agosto e indicou produção de 38,264 milhões de sacas de 60 quilos de café. Desse total, 30,461 milhões de sacas são da variedade arábica e o restante, 7,803 milhões de sacas, de café robusta. Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30, seu relatório mensal de oferta e demanda de várias commodities, entre elas, soja, milho, trigo e algodão. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC informa a posição dos traders nas bolsasA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Embrapa: centro de instrumentação agropecuária comemora 20 anosO presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Clayton Campanhola, será um dos participantes do seminário em comemoração aos 20 anos de divisão de Instrumentação Agropecuária da instituição, na próxima sexta-feira (10), em São Carlos (SP). O encontro terá a presença dos reitores da Universidade de São Paulo (USP), Adolpho José Melfi, da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Oswaldo Batista Duarte Filho, do ex-ministro da Agricultura, Alyson Paulinelli, entre outros. Campanhola participará de uma mesa-redonda com o tema ?Oortunidades e Desafios do Agronegócio para o Desenvolvimento e Inclusão Social? e falará sobre ?O Papel da Pesquisa Agropecuária?. O evento acontece na sede da Embrapa Instrumentação Agropecuária, à rua XV de Novembro, 1452, Centro, São Carlos. Esalq: sede de encontro de trabalhadores da agricultura familiarA Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) será sede do III Congresso dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, entre os dias 10 e 12 deste mês. A organização do evento é da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (FAF-CUT) com o apoio do Programa Casa da Agricultura Familiar e do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, da ESALQ. O evento deve debater as políticas de organização e estratégias de ação para o triênio 2005-2007, bem como a renovação de sua direção. O congresso é fechado, contando apenas com a participação de 270 delegados das diferentes regiões do Estado de São Paulo. Foram convidados para participar do evento ministros, além de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e outras organizações ligadas ao tema. Mandioca: produção discute mecanização em reunião em Maringá (PR)A Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (Abam) reúne o setor hoje em Maringá (PR) para discutir mecanização. A reunião acontece na ACIM (Associação Comercial e Industrial de Maringá), a partir das 8h30. A mecanização da colheita é referenciada pelo presidente da Associação, João Eduardo Pasquini, como um significativo avanço para a cadeia produtiva da mandioca, pois propiciará maior desenvolvimento no campo e incentivará o aumento do plantio, contribuindo para superar deficiência de mão-de-obra. Raiva: encontro discute controle em herbívorosO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove o Encontro Nacional do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros, nesta sexta-feira (10), na sede do Centro Pan-americano de Febre Aftosa, no Rio de Janeiro. Participam especialistas de vários países do continente americano. O objetivo é discutir o andamento do programa no Brasil, estratégias de controle da doença e a situação epidemiológica da raiva nas Américas, entre outros assuntos. Clima: conferência da ONU prossegue em Buenos AiresA 10ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas prossegue até 17 de dezembro, em Buenos Aires (Argentina). Em debate, a implementação do Protocolo de Kyoto, que entra em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Desde segunda-feira (6), quando começou o encontro, também está sendo feito um balanço dos 10 anos da Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima. O documento, assinado quando da realização da ECO-92 , no Rio de Janeiro, já foi ratificado por 189 países. Nesta sexta-feira (10), representantes do Brasil devem apresentar um inventário das emissões de gases de efeito estufa no País e as ações tomadas pelo governo para reduzir a quantidade dessas partículas poluentes na atmosfera. Mercosul: Itamaraty analisa MercosulO subsecretário-geral da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Luiz Filipe de Macedo Soares, dá entrevista, às 15h, na Assessoria de Imprensa, no Palácio do Itamaraty. É para falar sobre a 27ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum e da Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Mercosul, que ocorrerão em Belo Horizonte e Ouro Preto (MG) na próxima semana (dias 15, 16 e 17). Portuários: reunião da câmara setorial será em BrasíliaA primeira reunião da Câmara Setorial dos Portuários, começa, às 14h, na sala Havana da Academia de Tênis de Brasília. Participam representantes dos trabalhadores e empregadores dos portos. Em debate, propostas de mudanças na legislação sindical do setor. A Câmara foi criada pelo Fórum Nacional do Trabalho. Opep: reunião decidirá política de produçãoOs representantes da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) iniciaram às 7h (de Brasília) a tradicional reunião fechada, onde as decisões sobre a política em relação as cotas de produção deverão ser tomadas. A confirmação ministerial das decisões deve ser feita ao final desse encontro. Próximo às 10h (de Brasília), os representantes dos países membros e não membros da Opep reúnem-se em sessão aberta. Às 12h (de Brasília), haverá confirmação formal do acordo e às 14h (de Brasília) anúncio para a imprensa Fipe: resultado do IPC será comentadoA Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) comenta, às 11h, o IPC apurado na primeira quadrissemana, que ficou em 0,57%, dentro do intervalo das previsões dos analistas (0,41% a 0,60%) e levemente acima da mediana projetada, de 0,55. Fiesp: nível de emprego em outubro será divulgadoO diretor do Departamento de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, divulga às 11 horas a Pesquisa de Nível de Emprego Industrial de outubro de 2004, no auditório do 10º andar do prédio da entidade. Reunião: Lula abrirá encontro ministerial às 9 horasO presidente Lula abre às 9 horas, na Granja do Torto, a última reunião ministerial de 2004. Ele faz um balanço otimista dos dois anos de sua administração. Alguns ministros apresentam as metas para 2005. Os ministros Antonio Palocci Filho (Fazenda), Aldo Rebelo (Coordenação Política) e Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência) fazem análises de conjuntura sobre situação macroeconômica, articulação política e partidária e relações com a sociedade. Hoje, primeira parte do encontro será aberta. Amanhã, a reunião será dedicada ao debate das propostas, também a partir das 9 horas. Mercosul: Brasil e Argentina reúnem-se em Buenos AiresOs negociadores brasileiros vão se reúnem com seus pares argentinos, às 11 horas, no Palácio San Martin, sede da chancelaria argentina. O secretário-geral do Itamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, chefiará a delegação brasileira composta ainda pelo secretário executivo do ministério de Indústria, Márcio Fortes, e pelo subsecretário geral de América Latina, embaixador Macedo Soares. A expectativa é a de que o governo brasileiro comunique oficialmente que não aceitará a proposta do governo argentino de incluir mecanismos de salvaguardas no Mercosul. Recuperamos. Confaz: Conselho reúne-se em Foz do IguaçuNa reunião de hoje do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em Foz do Iguaçu (PR), podem ser definidos critérios para acabar com a guerra fiscal entre os Estados brasileiros. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, os secretários estaduais de Fazenda, que integram o Confaz devem avançar na definição das alíquotas do ICMS dentro do projeto de unificação da legislação sobre esse tributo. OIT: dados do mercado de trabalho na América Latina saem hojeEstatísticas, tendências e análises do mercado de trabalho e emprego na América Latina e Caribe serão apresentadas em videoconferência, a partir das 12h45, pelo diretor-regional da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Daniel Martinez, no auditório da CNI. São os números da publicação anual "Panorama Laboral", que contém as mais recentes estatísticas de emprego, produtividade, salários, condições de trabalho e proteção social na região.