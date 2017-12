Agenda: 10/12/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC informa a posição dos traders nas bolsasA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Embrapa: centro de instrumentação agropecuária comemora 20 anosO presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Clayton Campanhola, será um dos participantes do seminário em comemoração aos 20 anos de divisão de Instrumentação Agropecuária da instituição, na próxima sexta-feira (10), em São Carlos (SP). O encontro terá a presença dos reitores da Universidade de São Paulo (USP), Adolpho José Melfi, da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Oswaldo Batista Duarte Filho, do ex-ministro da Agricultura, Alyson Paulinelli, entre outros. Campanhola participará de uma mesa-redonda com o tema ?Oortunidades e Desafios do Agronegócio para o Desenvolvimento e Inclusão Social? e falará sobre ?O Papel da Pesquisa Agropecuária?. O evento acontece na sede da Embrapa Instrumentação Agropecuária, à rua XV de Novembro, 1452, Centro, São Carlos. Esalq: sede de encontro de trabalhadores da agricultura familiarA Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) será sede do III Congresso dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, entre os dias 10 e 12 deste mês. A organização do evento é da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (FAF-CUT) com o apoio do Programa Casa da Agricultura Familiar e do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, da ESALQ. O evento deve debater as políticas de organização e estratégias de ação para o triênio 2005-2007, bem como a renovação de sua direção. O congresso é fechado, contando apenas com a participação de 270 delegados das diferentes regiões do Estado de São Paulo. Foram convidados para participar do evento ministros, além de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) e outras organizações ligadas ao tema. Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30, seu relatório mensal de oferta e demanda de várias commodities, entre elas, soja, milho, trigo e algodão. Café: quarta estimativa de safra será divulgada na sexta-feiraO Ministério da Agricultura divulga, às 16h, a quarta estimativa para a safra 2004/05 de café. O último levantamento, o terceiro para o ano-safra, foi divulgado em agosto e indicou produção de 38,264 milhões de sacas de 60 quilos de café. Desse total, 30,461 milhões de sacas são da variedade arábica e o restante, 7,803 milhões de sacas, de café robusta. Também será divulgada a primeira previsão para a safra 2005/06 de café.