Agenda: 11/01/2006 Álcool: governo e usineiros reúnem-se em BrasíliaRepresentantes do governo e dos usineiros discutem os recentes aumentos no preço do álcool combustível nesta quarta-feira (11), em Brasília (DF). A reunião está prevista para ocorrer no Ministério da Agricultura, às 14 horas. Dela, devem participar, além dos representantes dos usineiros, o ministro Roberto Rodrigues, e da Fazenda, Antonio Palocci. Antes do encontro, às 13 horas, Rodrigues e Palocci terão uma discussão prévia sobre o assunto, durante almoço no Ministério da Agricultura. Aftosa: Paraná decide sobre sacrifício de animaisO secretário da Agricultura do Paraná, Orlando Pessuti, deve enviar hoje (11) para apreciação do Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária (Conesa) a proposta de sacrifício de aproximadamente 1.700 animais que estão na Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. O Conesa reúne representantes de pecuaristas, industriais e exportadores. Os animais deverão ser abatidos este mês. Café: governo promove leilão de 50 mil sacas dos estoquesO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Agroenergia, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.476), nesta quarta-feira (11). Serão ofertadas 50 mil sacas de 60 kg, distribuídas em seis lotes depositados no interior do Paraná. O leilão deve ser realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Transgênicos: ISAAA divulga relatório mundial sobre biotecnologiaO presidente do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), Clive James, fará hoje o lançamento do relatório Situação Global da Comercialização de Lavouras Geneticamente Modificadas (GM): 2005, trazendo dados diretamente ligados ao desenvolvimento da economia e do agronegócio brasileiro e mundial. O estudo, que em 2004 revelou um crescimento de 20% na área global de lavouras GMs em relação a 2003, avalia o desempenho das plantações transgênicas nos cinco continentes. As informações serão apresentadas durante conference call exclusiva à imprensa brasileira, à partir das 15 horas. Logística: Coopercitrus e Ferroban anunciam parceriaA Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo (Coopercitrus) e a Ferrovias Bandeirantes S.A. (Ferroban) assinam, nesta quarta-feira (11), acordo de parceria para o escoamento de 1 milhão de toneladas de açúcar e até 300 mil toneladas de soja por ano do interior do Estado de São Paulo ao Porto de Santos. Com a parceria, a Coopercitrus, maior cooperativa paulista, irá disponibilizar sua estrutura de armazenamento e transbordo aos associados e empresas da região e a empresa do complexo Brasil Ferrovias fará o transporte. Gripe aviária: simpósio discute impacto na aviação comercialO Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) e a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial (SBMA) realizam nesta quarta-feira, das 9h30 às 13h20, um evento sobre a gripe aviária e a criação de obstáculos que a impeçam de chegar ao País. O simpósio "Jornada Impacto da Influenza sobre a Aviação Comercial" terá palestras dos especialistas Paulo Magalhães (SBMA), João Toniolo (USP), Paulo Ricardo Nunes (Anvisa) e Claudia Gasparian (Laboratório Roche). O evento será realizado no auditório do Snea, no Rio de Janeiro. Fenagro: Embrapa lança duas variedades de mandiocaA Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, de Cruz das Almas (BA), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), realiza hoje (11), durante a Festa Internacional da Agropecuária (Fenagro), em Salvador, o lançamento das variedades de mandioca BRS Guaíra e BRS Mulatinha, indicadas para a indústria de farinha e fécula. Anfavea: levantamento mostra produção de máquinas agrícolasA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)divulga hoje, às 9 horas, o resultado da produção do setor em dezembro, inclusive do setor de máquinas agrícolas. A estimativa da própria Anfavea divulgada em novembro passado é de que a produção do último mês de 2005 seja de 192 mil unidades, 9% inferior à de novembro (213 mil). Já na comparação com a produção de dezembro do ano passado, a estimativa é de um aumento de 1,6%. Têxteis: Abit concede entrevistaA Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) faz a coletiva de para apresentar as perspectivas, metas e o plano de ação para o setor em 2006. Além disso, será apresentado o balanço de 2005 (produção, emprego, balança comercial, efeito China, inflação) e o atual cenário do setor têxtil e de confecção brasileiro. Às 14h30 no Lounge da ABIT - Rio. EUA: estoque de petróleo sai às 13h30Nesta quarta-feira, o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam às 13h30 suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 6 de janeiro.A previsão média de dez analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação nos estoques de petróleo bruto é uma redução de 800 mil barris; as previsões variaram entre uma redução de 2,5 milhões de barris e um crescimento de 2,75 milhões de barris. FGV: primeira prévia do IGP-M sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. Estimativas vão de 0,08% a 0,35%, com mediana de 0,15%. Fipe: IPC será comentado às 11 horasA Fipe comenta em entrevista às 11h o resultado da primeira quadrissemana do IPC, que ficou em 0,46%, acima das estimativas, que iam de 0,33% a 0,45%, com mediana em 0,39%. Mínimo: sindicalistas apresentam proposta a MarinhoSindicalistas reúnem-se às 11 horas com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar do aumento do salário mínimo. Participam dirigentes da Força Sindical, CUT, CGT, CGTB e outras centrais. Levam ao ministro proposta de um salário mínimo de R$ 360,00 e correção de 10% na tabela do IR. Mercosul: chanceleres do Brasil e Argentina reúnem-se hojeOs chanceleres da Argentina, Jorge Taiana, e do Brasil, Celso Amorim, reúnem-se às 12 horas para discutir a agenda da visita oficial que o presidente da Argentina, Nestor Kirchner, faz ao Brasil no próximo dia 18. Após a reunião, os dois ministros almoçam no Itamaraty. Lula e Kirchner devem assinar uma série de acordos, dentre os quais a Cláusula de Adaptação Competitiva (CAC), mecanismo de salvaguardas no comércio bilateral. Às 14h30, haverá entrevista coletiva. Às 15h30, Taiana será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.