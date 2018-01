Agenda: 11/01/2006 Aftosa: Paraná decide sobre sacrifício de animaisO secretário da Agricultura do Paraná, Orlando Pessuti, deve enviar para apreciação do Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária (Conesa), em 11 de janeiro, a proposta de sacrifício de aproximadamente 1.700 animais que estão na Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. O Conesa reúne representantes de pecuaristas, industriais e exportadores. Os animais deverão ser abatidos este mês. A data será definida hoje pelo Conesa. Café: governo promove leilão de 50 mil sacas dos estoquesO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Agroenergia, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.476), no dia 11 de janeiro. Serão ofertadas 50 mil sacas de 60 kg, distribuídas em seis lotes depositados no interior do Paraná. O leilão deve ser realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.