Agenda: 11/10/2004 USDA: data da divulgação de relatórios muda nesta semanaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) mudou a data de divulgação de seus relatórios nesta semana por causa do feriado Dia de Colombo (Columbus Day) no país hoje. Os relatórios semanais das inspeções de exportações e sobre o desenvolvimento da safra dos EUA foram adiados de hoje para amanhã, enquanto o relatório semanal de exportações será divulgado na sexta-feira, ao invés de quinta-feira. Argentina: mercados não abrem hojeOs mercados financeiro e de commodities estarão fechados hoje na Argentina por causa das comemorações do Columbus Day. Os mercados voltam a funcionar amanhã. Carnes: Dimarzio reúne-se hoje com russosO secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, reúne-se hoje em Moscou, com o vice-ministro da Agricultura da Rússia, Sergei Dankvert, para entregar as respostas ao questionário pedido pelos russos sobre o sistema de defesa sanitária do Brasil. Dimarzio integra a comitiva do vice-presidente da República, José Alencar, que estará na capital russa nesta semana. Sucos: Codex Alimentarius promove reunião em Fortaleza (CE)A última reunião do Grupo Ad Hoc do Codex Alimentarius sobre sucos de frutas será realizada no Hotel Caesar Park, em Fortaleza, a partir de hoje. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, coordenará os trabalhos, que prosseguem até sexta-feira. O objetivo do encontro é concluir o texto da nova norma geral sobre sucos de frutas. Participam cerca de 80 representantes de 20 países membros do Codex Alimentarius. Formado por 163 países, o Codex é um fórum internacional que estabelece normas e recomendações sobre qualidade de alimentos. O programa foi criado em 1962 e é em desenvolvido em conjunto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Consea: presidente participa de evento em ParisO presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Chico Menezes, participa em Paris (França), de hoje a quinta-feira (14), de uma série de atividades promovidas pelo Comitê Francês pela Solidariedade Internacional (CFSI). O Comitê, que apóia ações contra a fome em diversas partes do mundo, foi criado em 1960. Agronegócios: Expofeira de Bagé prossegue até DomingoA 92 Expofeira de Bagé prossegue até domingo (17), no parque de exposições Visconde de Ribeiro Magalhães, em Bagé (RS). Trata-se da feira agropecuária mais antiga do País. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga a partir das 8h30 a Pesquisa Focus, compilação das previsões macroeconômicas fornecidas semanalmente à Gerência Executiva de Relacionamento com Investidores (Gerin) por um grupo de aproximadamente cem instituições financeiras. IBGE: produção industrial de agosto será apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 os dados referentes ao comportamento da indústria no mês de agosto Comércio exterior: saldo da 2 semana de outubro sai hojeA Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulga o resultado da balança comercial da segunda semana de outubro. Lula: presidente reúne-se com prefeitos eleitosO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 9 horas, no Palácio do Planalto, o ministro da Corregedoria Geral da União, Waldir Pires. Às 11 horas, reúne-se com o ministro da Secretaria de Segurança Institucional da Presidência da República, general Jorge Armando Félix. Depois, às 15 horas, encontra-se com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A partir das 16h30, recebe, em separado, os prefeitos eleitos de Campo Grande, Nelsinho Trad (PMDB), de Boa Vista, Teresa Jucá (PPS) e de São Luís, Tadeu Palácio (PDT). Às 18 horas, Lula reúne-se com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. TIM Participações: ações começam a ser negociadasAs ações da TIM Participações começam a ser negociadas hoje na Bovespa. Os papéis são o resultado da incorporação da Tele Nordeste pela Tele Celular Sul, em meio à reestruturação societária do grupo italiano.