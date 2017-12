Agenda: 11/11/2004 Presidente da China inicia visita oficial ao BrasilO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, chega nesta quinta-feira (11) em Brasília para missão oficial. Jintao desembarcará hoje no fim da tarde em Brasília. O horário programado da chegada é o das 17h30. Os compromissos oficiais, no entanto, só começam amanhã,sexta-feira, quando será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 10h, no Palácio do Planalto. Durante a visita de seis dias ao País, Hu Jintao assinará vários acordos entre os dois países e também visitará o Rio de Janeiro e São Paulo. Ele deverá ficar no País até o dia 16. Commodities: USDA adia relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã a divulgação do relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Hoje é feriado do Dia dos Veteranos nos EUA. Café: empresas fabricantes de produto em sachê criam associaçãoA Associação Brasileira de Café em Sachê (ABCS), sociedade civil sem fins lucrativos com sede em São Paulo, está sendo instituída. Nesta quinta-feira (11) haverá reunião para divulgação e adesão de novas empresas. Mais informações pelo tel. (11) 3903-4088. Embrapa: Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre leiteA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de leite. Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos (SP). Boi: Elanco promove fórum sobre Marca Brasil em São PauloA Elanco, divisão de saúde animal da indústria farmacêutica Eli Lilly do Brasil, realiza hoje e amanhã o Fórum Elanco, que vai o debater as formas de criar e vender no exterior uma marca para a proteína brasileira, desvinculando a carne nacional do conceito de commodity pura. O evento acontece, em São Paulo, no Hotel Gran Meliá, com representantes do governo, executivos de grandes empresas, criadores e analistas. Os temas serão a questão sanitária (vaca louca, febre aftosa); o lado comercial (o marketing do negócio, as negociações bilaterais) e as vantagens brasileiras de clima e pastagem, entre outros. Óleo de palma: Bolsa da Malásia ficará fechada até 16 de novembroA bolsa de derivativos da Malásia (BMD) vai permanecer fechada de hoje (11) até a próxima terça-feira (16) por conta dos feriados nacionais do país: Deepavali, tradicional ?Festival das Luzes? dos hindus; e Hari Raya, celebração do fim Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Trigo: leilão de opção oferece 185 contratos no RSO governo promove nesta quinta-feira (11) mais um leilão de contratos de opção de venda do trigo da safra 2004. Serão ofertados 185 contratos remanescentes, de 27 toneladas cada, apenas para o Rio Grande do Sul. O valor de abertura do prêmio é de R$ 59,40 por contrato. Na data do exercício, 31 de março de 2005, o comprador do contrato que decidir entregar o produto ao governo receberá R$ 440 por tonelada. Algodão: Anea promove II workshop sobre logísticaA Associação Nacional de Exportadores de Algodão (Anea) promove, em São Paulo, o II Workshop ?A logística de exportação do algodão?. O encontro tem por objetivo fazer um balanço e acompanhamento das questões levantadas no primeiro workshop, tais como falta de contêineres, fretes marítimos, insuficiência logística e problemas de infra-estrutura. Dividido em dois blocos - comercial e logístico - o evento vai abordar temas como performance e wash outs, HVI, take up, instruções documentárias e de embarque, modais ferroviário e rodoviário, operação portuária, porto seco, transporte marítimo, rollover de cargas, e outros. Cachaça: câmara setorial reúne-se hoje em BrasíliaOs integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça reúnem-se às 14h30, no Ministério da Agricultura, para discutir o processo de certificação internacional da cachaça. O programa de certificação que dará garantia de qualidade ao produto deve ser lançado pelo ministro Roberto Rodrigues, que participa da reunião, nos próximos dias. Carnes: deputados vão discutir embargo com embaixador russoParlamentares ligados à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados estarão com o embaixador da Rússia no País, Vladimir Tyurdenez. O grupo discutirá o embargo imposto por Moscou à carne brasileira, suspensão que vale desde o dia 21 de setembro. Fumo: Câmara setorial apresentará balanço a RodriguesO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, recebe, às 9h, do presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, Hainsi Gralow, o balanço dos trabalhos desenvolvidos este ano pela Câmara. Agronegócio: Wedekin discute queda da renda em MTO secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, participa da reunião conjunta das comissões nacionais de Crédito Rural e de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O encontro, que começa às 8h30, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), em Cuiabá, tem por finalidade discutir situações e cenários desfavoráveis para a agropecuária em 2005. Fenagri: Lula vai participar de abertura de feira em Petrolina (PE)O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura a ampliação do Aeroporto Internacional Nilo Coelho, às 15h, em Petrolina (PE). Participam da cerimônia os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; da Saúde Humberto Costa; e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos. Ainda na cidade, Lula abre a 15ª Feira Nacional de Agricultura Irrigada (Fenagri) e o Fórum Internacional de Logística e Fruticultura, às 16h10, no Centro de Convenções Nilo Coelho. Às 17h50, o presidente embarca para Brasília, com chegada prevista para as 20h20. Agricultura familiar: Rossetto abre eventoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre, às 17h, no Pavilhão de Exposições no Parque da Cidade, a 1ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Participam da mostra, que termina no domingo (14), mais de 450 expositores. Como parte da programação da feira, serão realizados os seminários internacionais de Segurança Alimentar e de Agricultura Familiar no Mercosul. Antes, Rossetto, recebe, às 12h, os coordenadores do Instituto Sociedade, População e Natureza, Donald Sawyer e do Small Grants Program, do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, Delfin Ganapin. Às 14h, assina protocolo de cooperação técnica com representantes do Ministério da Agricultura, dos Recursos Naturais e do Desenvolvimento Rural do Haiti. China: exposição de produtos e tecnologia será lançadaA vice-secretária de Assuntos Internacionais para a América e Oceania da China, Xu Yin Zhen, da entrevista coletiva, às 11h, no China Trade Center (escritório do Ministério de Comércio do País no Brasil), em São Paulo. Ela vai falar sobre a 1ª Exposição de Produtos e Tecnologia da China, que será realizada de 16 a 18 de novembro, na capital paulista. Participa da coletiva o cônsul Comercial chinês na cidade, Zhang Ji San. China: evento "Viver e Sentir a China"será lançadoO diretor-geral do Gabinete da Informação do Conselho de Estado da China, Yang Yang, dá entrevista coletiva, às 14h, no Hotel Sofitel, em São Paulo (R. Sena Madureira, 1.355 Ibirapuera). Ele vai falar sobre a programação do evento "Viver e Sentir a China". Trata-se da maior exposição da cultura chinesa já realizada na América Latina, composta por fotografias, artesanato, apresentações de dança moderna e artes marciais. A mostra, que já passou pelos Estados Unidos, Rússia e Alemanha, é comemorativa dos trinta anos das relações comerciais e culturais entre Brasil e China. Pescadoras: encontro será realizado em Praia de Leste (PR)O 1º Encontro Estadual de Pescadoras e Aqüicultoras do Paraná começa, às 9h, na Associação Banestado, em Praia de Leste (PR). Participam cerca de 150 representantes de associações e pesca de todo o Estado. O objetivo é debater as dificuldades encontradas pelas mulheres pescadoras, seus direitos trabalhistas e previdenciários. O encontro prossegue até sábado (13). IBGE: IPCA será divulgadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, na sede do Instituto - Avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) referentes ao mês de outubro de 2004. Unibanco/ALL: balanços serão apresentadosO Unibanco divulga hoje o balanço do terceiro trimestre do ano. Pesquisa realizada pela Thomson Financial Brasil com três corretoras aponta que a instituição deve apresentar lucro líquido de R$ 324 milhões no período. A América Latina Logística (ALL) também divulga o balanço do terceiro trimestre após o fechamento do mercado. Teremos prévia do resultado pela manhã e entrevista com a companhia no final da tarde. Suzano: empresa comenta compra da RipasaA Suzano realiza coletiva às 11 horas. A empresa vai comentar a compra da Ripasa, juntamente com a VCP, confirmada ontem em fato relevante. Pelo acordo de compra firmado entre Suzano, VCP e Ripasa, as duas primeiras companhias desembolsarão US$ 480 milhões por 111.417.366 ações ordinárias e 35.988.899 ações preferenciais da Ripasa. O pagamento será efetuado até 31 de março de 2005 e corresponde a 66,67% do capital votante e 39,77% do capital total. EUA: "meio feriado" e nenhum indicador previstoNenhum indicador econômico será divulgado nesta quinta-feira nos EUA, por causa do feriado do Dia do Veterano. Entre os eventos previstos para o dia estará uma cerimônia com a participação do presidente George W. Bush no Cemitério Nacional, em Arlington (Virgínia), nos arredores de Washington. O mercado de ações vai operar normalmente, assim como a New York Mercantile Exchange (Nymex), onde são negociados contratos futuros de petróleo e de metais preciosos. Por recomendação da Bond Market Association, o mercado de títulos do Tesouro não vai operar. Na Chicago Board of Trade (CBOT), não haverá negócios com contratos financeiros no pregão viva-voz; também não haverá transações eletrônicas com contratos financeiros, exceto pelos Eurodólares, que serão negociados até as 19h15 (de Brasília); os contratos agrícolas, de índices de ações, Dow-AIG e metais terão negócios em horários normais tanto no leilão aberto como no sistema eletrônico. Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros e opções de juros e de câmbio não terão negócios no pregão; os demais terão fechamento nos horários normais.