Agenda: 11/11/2004 Presidente da China inicia visita oficial ao BrasilO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, chega hoje em Brasília para missão oficial. Ele deverá ficar no País até o dia 16. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Café: empresas fabricantes de produto em sachê criam associaçãoA Associação Brasileira de Café em Sache (ABCS), sociedade civil sem fins lucrativos com sede em São Paulo, está sendo instituída. No dia 11 novembro haverá reunião para divulgação e adesão de novas empresas. Mais informações pelo tel. (11) 3903-4088. Embrapa Pecuária Sudeste realiza dia de campo sobre produção de leiteA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje dia de campo sobre Sistemas de produção intensiva de bovinos de leite. Inscrições e informações: (16) 3361-5611. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, Km 234, São Carlos-SP. Boi: Elanco promove fórum sobre Marca Brasil em São PauloA Elanco, divisão de saúde animal da indústria farmacêutica Eli Lilly do Brasil, realiza hoje e amanhã o Fórum Elanco, que vai o debater as formas de criar e vender no exterior uma marca para a proteína brasileira, desvinculando a carne nacional do conceito de commodity pura. O evento acontece, em São Paulo, no Hotel Gran Meliá, com representantes do governo, executivos de grandes empresas, criadores e analistas. Os temas serão a questão sanitária (vaca louca, febre aftosa); o lado comercial (o marketing do negócio, as negociações bilaterais) e as vantagens brasileiras de clima e pastagem, entre outros.