Agenda: 12/01/2006 Cana: Unica divulga resultado da safra 2005/06A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) realiza nesta quinta-feira (12), às 10h30, entrevista coletiva de imprensa sobre o encerramento da safra 2005/2006 de cana-de-açúcar, açúcar e álcool na região Centro-Sul do Brasil. De acordo com a entidade, o encontro com jornalistas terá a presença do presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho, e do diretor-técnico, Antonio de Pádua Rodrigues. A assessoria de imprensa da Unica informou que, além da safra, serão apresentados ?aspectos conjunturais do setor sucroalcooleiro?, mas não especificou quais. A coletiva ocorre no dia seguinte à reunião do setor sucroalcooleiro com representantes do governo federal, em Brasília (DF), para tratar dos recentes aumentos do preço do álcool. Commodities: USDA divulga relatórios de oferta e demanda e de estoquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seus relatórios mensal e anual de oferta e demanda de vários produtos, entre eles soja, milho, trigo, algodão. No mesmo horário, o USDA também divulgará o relatório trimestral de estoques, com a posição dos estoques de soja, milho e trigo do país no dia 1 de dezembro. Gripe aviária: reunião discute plano de prevençãoO Plano Operacional de Prevenção da Doença de Newcastle e de Influenza Aviária, mais conhecida como a gripe do frango, será discutido hoje (12), a partir das 9h30, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O plano será o tema central de um encontro entre técnicos do Mapa e representantes da cadeia produtiva da avicultura. O documento detalha todos os passos que devem ser seguidos pela cadeia produtiva do frango no Brasil para evitar a entrada da gripe aviária no País. As medidas vão desde a previsão de exames periódicos do plantel de aves até o cadastramento das propriedades avícolas, com o uso de georreferenciamento. Hoje, existe um controle sanitário eficiente dentro da avicultura brasileira, mas o governo federal e o setor entendem que é preciso reforçá-lo ainda mais. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (12) o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. BM&F: resultados de 2005 e novos projetos serão apresentadosA Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) realiza nesta quinta-feira (12), seu almoço anual com a imprensa. Na ocasião, o presidente da BM&F fará um balanço do desempenho da bolsa em 2005 e anunciará os novos projetos para o ano de 2006. A entrevista coletiva está marcada para as 12 horas, na sede da BM&F, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro. Marcada para as 12 horas também solenidade em que a BM&F premiará com 1 quilo de ouro o atleta do Clube de Atletismo BM&F Marilson Gomes dos Santos, pelo bicampeonato da Corrida de São Silvestre, conquistado na última prova, realizada em dezembro. Agrishow: Embrapa prepara participaçãoMais de cem tecnologias desenvolvidas por 10 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) serão expostas na Agrishow do Semi-Árido, feira que será realizada em julho em Petrolina (PE). Para preparar a participação no evento, dirigentes da Embrapa no Nordeste e da Associação Brasileira das Indústrias de Máquina e Implementos Agrícolas (Abimaq) reúnem-se hoje (12) em Petrolina. Com o apoio do Ministério da Agricultura, a Agrishow será instalado em área de 20 hectares da Embrapa Transferência de Tecnologia. Meio Ambiente: Marina Silva estará na EsalqA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da cerimônia de colação de grau da primeira turma do curso de Gestão Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). A solenidade, às 18h30 desta quinta-feira (12), ocorre na sede da Esalq em Piracicaba (SP). No início da tarde, Marina visita o Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), no município de Engenheiro Coelho, também no interior paulista. No local, às 14h30, acompanha o lançamento da segunda edição do livro "Aqui é que eu moro, aqui nós vivemos", de autoria de Carlos Rodrigues Brandão. Celulose: Aracruz divulga balançoA Aracruz Celulose abre hoje a temporada de balanços do quarto trimestre de 2005. A empresa anuncia resultado antes da abertura do mercado. A empresa faz teleconferências às 12 horas (em inglês) e às 13 horas (português) para comentar os números. Cade: novo conselheiro toma posseO ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, dará posse hoje ao novo conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Paulo Furquim de Azevedo. Furquim é economista da Fundação Getúlio Vargas e foi indicado para o Cade no final do ano passado e aprovado pelo Senado. A cerimônia de posse de Furquim será no Ministério da Justiça, às 15h30. ANP: balança de 2005 será feito hojeA Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fará, às 17h, no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), balanço de atividades da ANP, por ocasião da conclusão do mandato do diretor John Forman. IBGE: IPCA será divulgado às 9h30O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ambos de dezembro. Estimativas para o IPCA de dezembro vão de 0,32% a 0,42% (mediana em 0,35%). Para o ano, estimativas vão de 5,65% a 5,73% (mediana em 5,69%). Fiesp: dados de emprego saem às 14h30Nesta quinta-feira, às 14h30, Paulo Francini, diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, divulga à imprensa o Índice de Nível de Emprego da Indústria do Estado, referente ao mês de dezembro de 2005. FGV: pesquisa traz prévia de sondagem industrialA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h prévia da Sondagem Conjuntural da Indústria da Transformação, referente ao quarto trimestre de 2005. A coletiva de imprensa será às 11h, em São Paulo.