Agenda: 12/01/2006 Commodities: USDA divulga relatórios de oferta e demanda e de estoquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seus relatórios mensal e anual de oferta e demanda de vários produtos, entre eles soja, milho, trigo, algodão. No mesmo horário, o USDA também divulgará o relatório trimestral de estoques, com a posição dos estoques de soja, milho e trigo do país no dia 1 de dezembro. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. Cana: Unica divulga resultado da safra 05/06 na quinta-feiraA União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) realiza na próxima quinta-feira (12), às 10h30, entrevista coletiva de imprensa sobre o encerramento da safra 2005/2006 de cana-de-açúcar, açúcar e álcool na região Centro-Sul do Brasil. De acordo com a entidade, o encontro com jornalistas terá a presença do presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho, e do diretor-técnico, Antonio de Pádua Rodrigues. A assessoria de imprensa da Unica informou que, além da safra, serão apresentados ?aspectos conjunturais do setor sucroalcooleiro?, mas não especificou quais. A coletiva acontece no dia seguinte à reunião do setor sucroalcooleiro com representantes do governo federal, em Brasília (DF), para tratar dos recentes aumentos do preço do álcool. Gripe aviária: técnicos do Mapa e setor reúnem-se para aprovar planoTécnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e representantes da cadeia produtiva da avicultura se reúnem hoje a amanhã, em Brasília, para aprovar a minuta do Plano Operacional de Prevenção da Doença de Newcastle e de Influenza Aviária. Depois, a proposta será submetida à consulta pública por 60 dias. Passado esse prazo, o ministério deverá publicar o documento. BM&F divulga resultados de 2005 e novos projetos para este anoA Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) realiza nesta quinta-feira (12), seu almoço anual com a imprensa. Na ocasião, o presidente da BM&F fará um balanço do desempenho da bolsa em 2005 e anunciará os novos projetos para o ano de 2006. A entrevista coletiva está marcada para as 12 horas, na sede da BM&F, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro. Marcada para as 12 horas também solenidade em que a BM&F premiará com 1 quilo de ouro o atleta do Clube de Atletismo BM&F Marilson Gomes dos Santos, pelo bicampeonato da Corrida de São Silvestre, conquistado na última prova, realizada em dezembro.