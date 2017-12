Agenda: 12/10/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília.Estes relatórios são geralmente divulgados às segundas-feiras, mas foram adiados por conta do feriado do Dia de Colombo nos EUA, ontem. Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta terça-feira (12), a partir das 9h30 de Brasília, seu relatório mensal com as previsões de oferta e demanda de várias commodities como soja, milho, trigo e algodão. Neste relatório, o USDA trará a primeira estimativa para a safra 2004/05 de laranja na Flórida.