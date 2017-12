Agenda: 12/11/2004 Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)divulga hoje, às 11h30, seu relatório mensal com as estimativas de oferta e demanda de commodities como soja e derivados, milho, trigo. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Presidente da China participa de seminário no ItamaratyO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, participa hoje, a partir das 14h, de seminário organizado pelo Departamento de Operações Comerciais (DOC) do Itamaraty, "Brasil-China: Conquistas e Desafios na Construção de uma Parceria Estratégica", previsto para terminar as 17 horas com coquetel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encerrar o seminário, às 18h30. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega; e de Minas e Energia, Dilma Rousseff estarão presentes. Na abertura do encontro fazem palestra os ministros Furlan e Dilma Rousseff.. Eles vão falar sobre as razões da parceria estratégica Brasil-China. Cerca de 160 empresários brasileiros e 200 chineses devem participar do seminário, composto por três painéis. Os temas em debate são "Comércio e Investimento entre Brasil e China: Balanço e Perspectivas"; "Os Negócios Comerciais entre Brasil e a China: Cultura, Desafios e Benefícios" e "As Parcerias Empresariais entre Brasil e a China: Projetos e Resultados". O primeiro painel, às 15h45, terá a participação do ministro do Planejamento, Guido Mantega. À noite, participa de jantar oferecido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Óleo de palma: bolsa da Malásia ficará fechada até 16 de novembroA bolsa de derivativos da Malásia (BMD) ficará fechada até a próxima terça-feira (16) por conta dos feriados nacionais do país: Deepavali, tradicional ?Festival das Luzes? dos hindus; e Hari Raya, celebração do fim Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Café: Mitsui entrega prêmio a produtores de Mato GrossoA Mitsui Alimentos, multinacional japonesa com filial em Mato Grosso, realiza nesta sexta-feira (12), a partir das 8 horas, durante um café da manhã, no Hotel Eldorado, em Cuiabá, a entrega do 3º Prêmio Mitsui Alimentos de Qualidade do Café Mato-grossense. Ainda no evento, o diretor presidente da empresa, Kazumi Hikita, de São Paulo e o diretor regional da Mitsui Alimentos e coordenador de negócios no Centro-Oeste, Manoel Assis, vão anunciar a expansão investimentos da empresa em Mato Grosso. A Mitsui Alimentos é uma das maiores torrefadoras e exportadoras de café do Brasil, com uma fatia de 2,6% do mercado, fornecendo café torrado e moído, por meio das marcas Café Brasileiro, Café Três Fazendas e Café Premiado. Os oito primeiros produtores de café conillon e os quatro primeiros agrônomos ou técnicos agrícolas que mais amostras classificaram entre os 50 finalistas vão repartir o prêmio de R$ 30 mil. Logística: deputados vistoriam hoje portos do ParanáParlamentares ligados à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados visitam nesta sexta-feira os portos paranaenses de Paranaguá e Antonina. O objetivo da visita, que começa às 9h30, é verificar as condições dos portos, principal ponto de escoamento da safra agrícola. Técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanham os parlamentares. De acordo com a assessoria de imprensa da comissão, a proposta é apurar denúncias de irregularidades apontadas em relatório da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Trigo: governo faz leilão de PEP de 60 mil t para RJ e ESO governo realiza hoje leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) para 60 mil toneladas de trigo (30 mil t do Rio Grande do Sul e 30 mil t do Paraná) com destino aos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O relatório foi adiado de ontem para hoje por conta do feriado do Dia dos Veteranos nos EUA. Pesca: Fritsch lança ao mar primeiro barco nacionalO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, participa da solenidade de lançamento ao mar do primeiro barco para utilização em pesca oceânica construído no Brasil, às 10h, no estaleiro TWB Mariner, em Navegantes (SC). A embarcação, com capacidade de carregamento de até 150 toneladas e autonomia de 30 dias no mar, pertence à armadora Rio Pesca. Fispal: feira termina em Recife (PE)A 2ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Embalagens e Serviços para Alimentação (Fispal) termina, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife. Ao todo, são 247 expositores, entre fabricantes de alimentos e fornecedores de equipamentos, embalagens e insumos para a indústria alimentícia. A exposição começou na terça-feira (9). Questão agrária: trabalhadores devem desocupar área em Sarandi (RS)Trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul que invadiram uma área de 190 hectares no município de Sarandi (RS) têm até às 10h para deixar a propriedade, pertencente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Após esse horário, policiais militares do Estado devem iniciar a desocupação da área cumprindo mandado de reintegração de posse concedido pela Justiça ao Ministério. Antes da operação, o delegado federal de Agricultura no Estado, Francisco Signor, visitará a área invadida pelos colonos. Brasil/China: Lula receberá Hu Jintao às 10h30O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da China, Hu Jintao, às 10h30, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Logo após a cerimônia de boas-vindas, os dois mantêm encontro privado, seguido de uma reunião de trabalho ampliada. Às 12h10, os chefes de Estado do Brasil e da China assinam atos e protocolos, no Salão de Conferências. No mesmo local, haverá declaração conjunta à imprensa. À noite (20h), Lula oferece jantar em homenagem ao presidente chinês, no Palácio do Itamaraty. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, participam. Amanhã (13), Hu Jintao será recebido pelo presidente brasileiro, às 12h35, para um almoço na Granja do Torto. Agricultura familiar: Marina participa de feira nacionalA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa da 1ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, às 18h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Na ocasião, haverá o lançamento de uma parceria entre os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário. Antes, às 10 horas, Marina Silva e o representante do banco alemão KFW, Alfred Schweitzer, assinam um termo de doação no valor de 17,6 milhões de euros para o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa). A solenidade ocorrerá no Ministério. O dinheiro doado pelo banco será utilizado na compra de equipamentos, bens e serviços para as unidades de conservação. EUA: Bush e Blair dão entrevistas às 14h15O presidente dos EUA, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, dão entrevista coletiva em Washington, às 14h15 (de Brasília). Às 16h (de Brasília), o diretor do Federal Reserve Mark Olson fala sobre supervisão bancária durante almoço da American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA) em Washington. Às 17h (de Brasília), o Federal Reserve divulga a ata da reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) realizada em 21 de setembro Petrobras: balanço do 3º trimestre será divulgado às 11 horasO diretor financeiro da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, dará entrevista sobre os resultados da empresa até outubro. Perdigão: resultados serão divulgadosPerdigão, Eletrobras, Bradespar, Copel e Grandene, entre outras empresas, apresentam balanço. PPP: relator divulga íntegra do novo relatórioO relator do projeto de lei das Parcerias Público Privadas (PPPs) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), divulga a íntegra do novo relatório, em entrevista às 10h30. Tesouro: Levy fala sobre PPP em seminário na FGVO secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, participa a partir das 9 horas, no Salão Nobre da Fundação Getúlio Vargas, de seminário para debater o projeto de lei das Parcerias Público Privadas (PPP) com o objetivo de apresentar um diagnóstico e apontar as soluções para este polêmico assunto. Também participam o secretário de Planejamento do Estado de São Paulo, Andrea Calabi, o presidente da Companhia Paulista de PPP, Mario Engler Pinto Jr. e o economista da FGV e consultor do senador Tasso Jereissati, Samuel Pessoa, conhecido crítico do projeto no Senado, além do presidente da ABDIB - Associação Brasileira da Infra Estrutura e Indústrias de Base, Paulo Godoy.