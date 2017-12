Agenda: 12/11/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Presidente da China participa de seminário no ItamaratyO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, participa hoje, a partir das 14hs, de seminário organizado pelo DOC - Departamento de Operações Comerciais do Itamaraty, previsto para terminar as 17:00 horas com coquetel. À noite, participa de jantar oferecido pelo Presidente do Brasil.