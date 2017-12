Agenda: 12/11/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Presidente da China participa de seminário no ItamaratyO presidente da República Popular da China, Hu Jintao, participa hoje, a partir das 14hs, de seminário organizado pelo DOC - Departamento de Operações Comerciais do Itamaraty, previsto para terminar as 17:00 horas com coquetel. À noite, participa de jantar oferecido pelo Presidente do Brasil. Commodities: USDA divulga relatório mensal de oferta e demandaO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)divulga hoje, às 11h30, seu relatório mensal com as estimativas de oferta e demanda de commodities como soja e derivados, milho, trigo. Óleo de palma: bolsa da Malásia ficará fechada até 16 de novembroA bolsa de derivativos da Malásia (BMD) ficará fechada até a próxima terça-feira (16) por conta dos feriados nacionais do país: Deepavali, tradicional ?Festival das Luzes? dos hindus; e Hari Raya, celebração do fim Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Café: Mitsui entrega prêmio a produtores de Mato GrossoA Mitsui Alimentos, multinacional japonesa com filial em Mato Grosso, realiza nesta sexta-feira (12), a partir das 8 horas, durante um café da manhã, no Hotel Eldorado, em Cuiabá, a entrega do 3º Prêmio Mitsui Alimentos de Qualidade do Café Mato-grossense. Ainda no evento, o diretor presidente da empresa, Kazumi Hikita, de São Paulo e o diretor regional da Mitsui Alimentos e coordenador de negócios no Centro-Oeste, Manoel Assis, vão anunciar a expansão investimentos da empresa em Mato Grosso. A Mitsui Alimentos é uma das maiores torrefadoras e exportadoras de café do Brasil, com uma fatia de 2,6% do mercado, fornecendo café torrado e moído, por meio das marcas Café Brasileiro, Café Três Fazendas e Café Premiado. Os oito primeiros produtores de café conillon e os quatro primeiros agrônomos ou técnicos agrícolas que mais amostras classificaram entre os 50 finalistas vão repartir o prêmio de R$ 30 mil.