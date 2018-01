Agenda: 13/01/2006 Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot). Gripe aviária: técnicos do Mapa e setor reúnem-se para aprovar planoTécnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e representantes da cadeia produtiva da avicultura se reúnem hoje, em Brasília, para aprovar a minuta do Plano Operacional de Prevenção da Doença de Newcastle e de Influenza Aviária. Depois, a proposta será submetida à consulta pública por 60 dias. Passado esse prazo, o ministério deverá publicar o documento.