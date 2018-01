Agenda: 13/01/2006 Frutas: governo e produtores debatem nova regra da UEO impacto que uma norma a ser imposta pela União Européia (UE) poderá ter sobre as exportações brasileiras de produtos de origem vegetal, como frutas e sucos, é o tema de reunião marcada para esta sexta-feira (13) na Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), do Ministério da Agricultura. Trata-se da Diretiva nº 91/414/EC, da UE, que define os novos critérios para a identificação de níveis de agrotóxicos nesse tipo de produtos. Participam do encontro, que começa às 9 horas, representantes da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) e de entidades de produtores de mamão do Estado do Espírito Santo, além de técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária. A diretiva, segundo o diretor do Departamento de Assuntos Sanitários e Fitossanitários da Secretaria de Relações Internacionais, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, fixa regras mais rígidas que o próprio comitê Codex Alimentarius para a incidência de resíduos de agrotóxicos - não mais utilizados pela União Européia - nos produtos. Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje (13) o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot). Gripe aviária: governo e setor reúnem-se para aprovar planoTécnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e representantes da cadeia produtiva da avicultura reúnem-se hoje, em Brasília, para aprovar a minuta do Plano Operacional de Prevenção da Doença de Newcastle e de Influenza Aviária. Depois, a proposta será submetida à consulta pública por 60 dias. Passado esse prazo, o ministério deverá publicar o documento. Tomate: Agristar promove dia de campo em Ribeirão Branco (SP)A Agristar promoverá dia de campo nesta Sexta-feira (13), a partir das 9 horas, para apresentar as características do tomate Giovanna F1, de alta produtividade e qualidade, em Ribeirão Branco (SP). O evento ocorrerá na Estrada entre Ribeirão Branco e Itapeva, km 56. Informações pelo tel. (24) 2222-9000 ou no endereço eletrônico: (www.agristar.com.br). Pesca: subvenção de óleo diesel para embarcação beneficia setorMais 4.500 pescadores artesanais passarão a ter do governo federal, a partir deste ano, a subvenção do óleo diesel para suas embarcações, por meio da implantação de um sistema eletrônico. Em 2005, pelo método tradicional, 90 milhões de litros de óleo diesel foram concedidos em todo o país a 2.500 pescadores. O convênio para agilizar a ajuda aos trabalhadores será assinado hoje (13) pelo ministro da Pesca, José Fritsch, com a BR Distribuidora. A solenidade vai ser realizada às 11 horas na sede da empresa, no Bairro Maracanã, no Rio. Eletrificação rural: Luz para Todos chega ao produtor do RSNovas obras de eletrificação rural do Programa Luz Para Todos, do governo federal, serão inauguradas hoje (13). A energia elétrica chega a 39 domicílios rurais do município de Candelária, no Rio Grande do Sul. Serão beneficiadas 195 pessoas das comunidades de pequenos agricultores de Capão do Valo, Sanga Funda, Rincão de Fora, Capão Claro, Rincão Taquarussu, Picada Escura, Rebentona, Rincão dos Bois, Rincão das Casas e Cavalhada, onde vivem 195 pessoas. A solenidade de inauguração das obras será realizada às 11 horas, no Ginásio Comunitário de Capão do Valo. Açúcar/álcool: trabalhadores discutem qualificação profissionalO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, recebe hoje à tarde (15h30) representantes da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. O objetivo é discutir a qualificação de trabalhadores do setor sucroalcooleiro. Durante o encontro, no ministério, os sindicalistas vão apresentar um projeto de reciclagem profissional de trabalhadores que atuam na colheita da cana, de químicos que trabalham na fabricação do álcool e de empregados do setor de produção de açúcar. Os cursos seriam realizados nas regiões oeste e noroeste paulista. BB: juros menores para micro e pequenas empresasO Banco do Brasil anuncia, às 11 horas, redução dos juros no crédito destinado a micros e pequenas empresas, especialmente para as linhas de financiamento do capital de giro. Participa da coletiva o vice-presidente de Varejo e Distribuição do BB, Antonio Francisco Lima Neto, que vai, também, apresentar dados de 2006 da carteira de operações do setor. IBGE: produção regional será divulgadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 pela Internet a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física Regional de novembro. Brasil/Bolívia: Lula recebe Evo MoralesO presidente eleito da Bolívia, Evo Morales, será recebido em audiência no Planalto pelo presidente da Luiz Inácio Lula da Silva, com quem almoça em seguida, no Itamaraty. Devem discutir temas delicados, como a posição de Morales em relação às refinarias da Petrobrás na Bolívia, a possível entrada deste país no Mercosul e as relações sul-americanas com os EUA. Morales poderá ter encontro também com o presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, para retomar as discussões sobre a comercialização de petróleo e gás entre os países.