Agenda: 13/09/2004 Flores e frutas: exportação e cooperativismo é tema da Frutal 2004Começa nesta segunda-feira (13) e vai até 16 de setembro a 11ª edição da Feira Internacional de Fruticultura, Floricultura e Agroindústria (Frutal), no Centro de Convenções de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1141, Bairro Edson Queiroz). A Frutal 2004 exibe o tema Exportação e Cooperativismo. A abertura da feira será feita por Malaquias de Oliveira, presidente da OCB-Pernambuco e integrante do Conselho de Administração da OCB. A feira abrigará Rodadas de Negócios com a presença de expositores, produtores, importadores, consultores em mercado internacional e entidades parceiras, liderados pelo Centro de Comércio Exterior e pela Agência de Promoção das Exportações (Apex). Junto à feira, ocorre o 3º Simpósio Internacional de Frutas Tropicais e Subtropicais, além de cursos técnicos sobre produção, pós-colheita e mercado. Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. IEA: preços agrícolas devem ser divulgadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, divulga nesta segunda-feira (13) os preços recebidos pelos produtores paulistas nas primeira semana de setembro. O levantamento considera as 19 principais atividades da agropecuária do Estado. GPS: seminário em São Paulo discute uso para aumentar produtividadeA Câmara Americana em São Paulo promove hoje um seminário sobre o uso do GPS (Global Positioning System), das 9 às 18h30. Empresários, pesquisadores e representantes dos Governos do Brasil e EUA debaterão a tecnologia aplicações internacionais, mercado, política e modernização. Entre os palestrantes: Patrick Duddy (Cônsul Geral dos EUA em São Paulo); Lee Morin (EUA - Sub-secretário de Estado assistente para Saúde, Espaço e Ciências); Hélio Kuga (chefe da divisão de Mecânica Espacial e Controle do INPE); José Paulo Molin (USP); Mike Jurgenson, (FedEx, Federal Express); Álvaro Moreira Pequeno (DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo). A Amcham-SP fica na Rua da Paz, 1.431 (Chácara Santo Antônio). Carnes: Abiec avalia dados de exportação de agostoO presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Pratini de Moraes, apresentará à imprensa nesta hoje às 14h30, na sede em SP, os números referentes à exportação de carne bovina no mês de agosto. Na ocasião, o ex-ministro estará à disposição da imprensa para comentar a participação do Brasil em duas feiras Internacionais-SIAL-Paris e Moscou. Leite: câmara setorial reúne-se em Passo Fundo (RS)Os integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados reúnem-se, às 14h, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (RS). O objetivo é discutir o Plano Nacional da Qualidade do Leite, propostas de política de longo prazo para o setor e o guia alimentar em relação ao mercado do produto. Após a reunião, o presidente da Câmara Setorial, Rodrigo Sant'Anna Alvim, dá entrevista coletiva à imprensa. ExpoAbras: Alencar, Rodrigues e Furlan abrem eventoO vice-presidente da República, José Alencar, e os ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participam da abertura da Expo Abras 2004 - 38ª Convenção Nacional de Supermercados e Feira Internacional de Produtos, Serviços, Equipamentos e Tecnologia para Supermercados. O evento se realiza no Riocentro, na Barra da Tijuca, e vai até quinta-feira. Furlan ainda dará posse ao novo presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Roberto Jaguaribe, que já é secretário de Tecnologia Industrial do Ministério e vai acumular os dois cargos. A cerimônia de posse será no Auditório Radamés Gnatalli, no 21o andar da sede do INPI na Praça Mauá, 7, Centro. Delegados: Rossetto participa de encontroO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, participa do 1º Encontro Nacional de Delegados Federais do Desenvolvimento Agrário. A reunião, às 14h, será no Edifício Corporate Center. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga no início da manhã a pesquisa Focus com as previsões para os principais indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga de manhã os números da balança comercial relativos à segunda semana do mês de setembro. À tarde, haverá entrevista no Ministério sobre as informações. FGV: Dirceu e Palocci participam de fórumOs ministros da Casa Civil, José Dirceu, e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participam, às 9h30 e 15h, respectivamente, do Fórum de Economia da Fundação Getulio Vargas. Promovido pela Escola de Economia de São Paulo da FGV, em parceria com a Fiesp, CUT, Força Sindical e IEDI, o evento começa às 8h30 com as participações de dirigentes dessas entidades, mais o governador Geraldo Alckmin e o deputado federal Delfim Neto. BC: Meirelles volta ao BrasilO presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, encerra hoje, na Basiléia, Suíça, sua participação na reunião ordinária do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Ele e o diretor de Política Econômica, Afonso Bevilaqua, regressam hoje à noite ao Brasil, onde participam da reunião mensal do Copom a partir de amanhã em Brasília. Cade: presidente realizará palestra na AmchamA presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Elizabeth Farina, dará palestra sobre "O papel do Cade na defesa da livre concorrência" no Clube Americano, na Av. Rio Branco, 125, 21º andar, Centro.)