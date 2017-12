Agenda: 13/09/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. IEA: preços agrícolas devem ser divulgadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, divulga nesta segunda-feira (13) os preços recebidos pelos produtores paulistas nas primeira semana de setembro. O levantamento considera as 19 principais atividades da agropecuária do Estado. Flores e frutas: exportação e cooperativismo é tema da Frutal 2004Começa hoje e vai até 16 de setembro a 11ª edição da Frutal - Feira Internacional de Fruticultura, Floricultura e Agroindústria, no Centro de Convenções de Fortaleza. A Frutal 2004 exibe o tema Exportação e Cooperativismo. A abertura da feira será feita por Malaquias de Oliveira, presidente da OCB-Pernambuco e integrante do Conselho de Administração da OCB. A feira abrigará Rodadas de Negócios com a presença de expositores, produtores, importadores, consultores em mercado internacional e entidades parceiras, liderados pelo Centro de Comércio Exterior e pela Agência de Promoção das Exportações (Apex). Junto à feira, ocorre o 3º Simpósio Internacional de Frutas Tropicais e Subtropicais, além de cursos técnicos sobre produção, pós-colheita e mercado.FRUTAL 2004 - 11ª Semana Internacional de Fruticultura, Floricultura e AgroindústriaData: 13/09 à 16/09Local: Centro de Convenções de FortalezaAv. Washington Soares, 1141, Bairro Edson Queiroz - Fortaleza - Ceará GPS: seminário em São Paulo discute uso para aumentar produtividadeA Câmara Americana em São Paulo promove hoje um seminário sobre o uso do GPS (Global Positioning System). Empresários, pesquisadores e representantes dos Governos do Brasil e EUA debaterão a tecnologia aplicações internacionais, mercado, política e modernização. Entre os palestrantes: Patrick Duddy (Cônsul Geral dos EUA em São Paulo); Lee Morin (EUA - Sub-secretário de Estado assistente para Saúde, Espaço e Ciências); Hélio Kuga (chefe da divisão de Mecânica Espacial e Controle do INPE); José Paulo Molin (USP); Mike Jurgenson, (FedEx, Federal Express); Álvaro Moreira Pequeno (DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo).Data: 13/09 (quinta-feira) - Horário: 9h às 18h30Local: Amcham-SP - rua da Paz, 1431 (Chácara Santo Antônio)