Agenda: 13/10/2004 Transgênicos: ruralistas discutem como incluir assunto em MPA inclusão de partes do Projeto de Lei de Biossegurança em medidas provisórias que tramitam na Câmara dos Deputados deve ser discutida nesta quarta-feira pelos deputados ruralistas. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, Leonardo Vilela (PP-GO, reafirmou que a comissão descarta incluir itens na Medida Provisória 192, a primeira na fila de votação da câmara. A MP define regras para pagamento de Títulos da Dívida Agrária (TDA), mas o texto não agrada a bancada ruralista. A saída, disse o deputado, seria rejeitar essa MP e "fazer o enxerto" na MP 193. Essa MP trata de apoio financeiro do governo federal à estados, municípios e o Distrito Federal quando esses forem exportadores. Aftosa: Rodrigues vai lançar projeto de educação sanitária no RNO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, lança nesta quarta-feira, durante simpósio sobre agronegócio, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, o projeto-piloto de Educação Sanitária Brasil Livre de Febre Aftosa no Estado. A solenidade também marca o início da segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em seis estados do Norte e Nordeste. Na etapa, serão vacinadas 5,58 milhões de cabeças dos rebanhos de Alagoas, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima.