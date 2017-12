Agenda: 13/10/2004 Transgênicos: ruralistas discutem como incluir assunto em MPA inclusão de partes do Projeto de Lei de Biossegurança em medidas provisórias que tramitam na Câmara dos Deputados deve ser discutida nesta quarta-feira (13) pelos deputados ruralistas. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, Leonardo Vilela (PP-GO), reafirmou que a comissão afasta incluir itens na Medida Provisória 192, a primeira na fila de votação da câmara. A MP define regras para pagamento de Títulos da Dívida Agrária (TDA), mas o texto não agrada a bancada ruralista. A saída, disse o deputado, seria rejeitar essa MP e "fazer o enxerto" na MP 193. Essa MP trata de apoio financeiro do governo federal à estados, municípios e o Distrito Federal quando esses forem exportadores. Aftosa: Rodrigues vai lançar projeto de educação sanitária no RNO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, lança nesta quarta-feira (13), durante simpósio sobre agronegócio, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, o projeto-piloto de Educação Sanitária Brasil Livre de Febre Aftosa no Estado. A solenidade também marca o início da segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em seis estados do Norte e Nordeste. Na etapa, serão vacinadas 5,58 milhões de cabeças dos rebanhos de Alagoas, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. IEA: preços agrícolas são divulgadosO Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, divulga hoje os preços recebidos pelos produtores paulistas na primeira semana de outubro. O levantamento considera as 19 principais atividades da agropecuária do Estado. Pesca: Fritsch estará em Florianópolis (SC)O ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, reúne-se com a equipe do escritório estadual de Santa Catarina, em Florianópolis, a partir das 9h. Na parte da tarde, Fritsch estará em Laguna, no sul do Estado, a partir das 15h, para uma visita às obras de ampliação do Terminal Pesqueiro Público da cidade. Brasil/EUA: Abdenur participa de almoço no RioA Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro promove almoço-palestra com o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Roberto Abdenur. Ele fala sobre "Desafios e oportunidades nas relações Brasil e Estados Unidos". O encontro será das 12h30 às 14h30, no Clube Americano, na Avenida Rio Branco, 125 21º andar (RJ). EUA: Bush e Kerry fazem último debate na TVO presidente dos EUA, o republicano George W. Bush, e o candidato democrata John Kerry fazem, a partir das 22h (de Brasília), em Tempe, Arizona, o terceiro e último debate para as eleições presidenciais nos EUA. IBGE: cadastro de empresas será apresentadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga estatísticas do Cadastro Central de Empresas referentes a 2002. Vasp: termina prazo para pagamentoA Infraero informou que, mesmo com a decisão do governo de prorrogar por mais seis meses a concessão à Vasp, está mantido o prazo - que vence hoje - para a companhia aérea pagar a dívida de R$ 11 milhões com a empresa. Se não cumprir o prazo, a Vasp passará a ser obrigada a pagar antecipadamente pelo uso dos aeroportos.