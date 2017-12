Agenda: 13/12/2004 Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta segunda-feira (13) o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Soja: Brasil e China discutem regra para importaçãoBrasil e China começam a discutir nesta segunda-feira (13) a regra imposta por Pequim para importação de óleo de soja bruto do Brasil. Até o dia 17, técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura estarão na China para formar o grupo que trabalho que vai avaliar o assunto. Resolução 1535, que entrou em vigor no dia 1º de outubro, estabeleceu limite máximo de 100 partes por milhão (PPM) do solvente hexano por tonelada de óleo de soja bruto importado do Brasil. A adoção desse nível de hexano levou a iniciativa privada do Brasil a dizer que a regra era impraticável, pois o teor usual é de 600 PPMs. Algodão: EUA contestam hoje decisão da OMC contra subsídiosRepresentantes dos Estados Unidos estarão em Genebra nesta segunda-feira (13) para defender recurso apresentado pelo país contra a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) de condenar os subsídios concedidos à produção e exportação de algodão americano. Para a entidade, a subvenção é ilegal e fere as leis do comércio internacional. Consagro: ocorre hoje em Brasília reunião do conselhoO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, vai coordenar hoje às 10h encontro do Conselho do Agronegócio (Consagro), que reúne as 22 câmaras setoriais. Nas câmaras setoriais, representantes do governo e da iniciativa privada discutem os principais entraves para o avanço de cada cadeia produtiva. O objetivo da reunião, que ocorrerá no ministério, é avaliar o desempenho das câmaras setoriais neste ano e discutir as prioridades para 2005. Biotecnologia: Furlan abre reunião em BrasíliaO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, abre a 2ª Reunião Plenária do Fórum de Biotecnologia, às 14h30, no Ministério. Participam os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos. Comércio exterior: reunião da Camex será às 15 horasO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, coordena a reunião da Câmara do Comércio Exterior (Camex), a partir das 15h, no Ministério. Participam os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; o interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado; e do Meio Ambiente, Marina Silva. Pesca: Fritsch participa de seminário em Dourados (MS)O ministro da Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, participa do Seminário de Apresentação do Projeto de Desenvolvimento da Piscicultura no Mato Grosso do Sul, às 15h, no auditório da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados (MS). Durante o encontro, o ministro assinará termo de parceria com dirigentes da Embrapa para a criação do primeiro núcleo nacional de pesquisa em aqüicultura com peixes nativos do Pantanal. Participam da solenidade o subsecretário de Planejamento da Seap, David Lourenço, e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e do Instituto de Desenvolvimento Agrário, Pesquisa, Extensão e Assistência Técnica de Mato Grosso do Sul (Idaterra). Clima: conferência da ONU prossegue em Buenos AiresA 10ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas prossegue até 17 de dezembro, em Buenos Aires (Argentina). Em debate, a implementação do Protocolo de Kyoto, que entra em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Desde o dia 6 de dezembro, quando começou o encontro, também está sendo feito um balanço dos 10 anos da Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima. O documento, assinado quando da realização da ECO-92 , no Rio de Janeiro, já foi ratificado por 189 países. BC: Pesquisa Focus será apresentada às 8h30O Banco Central divulga um dia antes da última reunião do ano do Copom, às 8h30, a pesquisa Focus com as projeções semanais do mercado sobre inflação, taxa de juros, câmbio, PIB e outros indicadores econômicos. FGV: IPC-S semanal sai às 8h30A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 11h, em entrevista coletiva na sede da instituição no Rio o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) calculado entre os dias 7/11 e 6/12. O economista André Furtado Braz apresentará os resultados. As informações estarão disponíveis no site www.fgv.br/dgd às 8h30. E, às 9h, serão enviados os arquivos (carta e tabelas do site) para a imprensa. Balança: sai resultado da Segunda semana de dezembroO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, de manhã, os números da balança comercial relativos à segunda semana de dezembro. BC: Meirelles encerra seminário no RioO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, encerra o seminário da Câmara de Comércio do Rio, "2005, Consolidação do Desenvolvimento Econômico". O evento terá também a participação do senador Rodolpho Tourinho (PFL), que falará sobre as PPPs, Jorge Mattoso (CEF), entre outros. Será no Jockey Club, a partir das 9h. Casa Civil: Dirceu participa de evento no RioO ministro da Casa Civil, José Dirceu, deve participar de evento da Federação do Comércio. Estão previstos também palestras do ex-ministro Reis Velloso e dos economistas Paulo Rabello de Castro e Tito Ryff. Será às 15h. Ciesp: pesquisa sobre conjuntura e emprego será divulgadaA Ciesp divulga hoje resultado das pesquisas "Indústria Paulista Conjuntura e Expectativa" e "Nível de Emprego Regional" durante o almoço de final do ano do presidente da entidade, Cláudio Vaz, com a imprensa. Estarão presentes diretores-titulares dos departamentos da entidade. O evento será às 13 horas desta segunda-feira, dia 13, no Hotel Intercontinental São Paulo. A pesquisa Indústria Paulista Conjuntura e Expectativa, que ouviu 416 empresários associados ao Ciesp, mostra as expectativas do empresariado paulista para o ano de 2005. A pesquisa Nível de Emprego Regional mostra as variações de emprego do período de janeiro a outubro de 2004. Foram entrevistadas 1.710 empresas, que representam 93% do emprego industrial do Estado de São Paulo. Mercosul: 27ª reunião do conselho começa em Belo HorizonteA partir desta segunda-feira na capital mineira começa a programação da 27ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum. Nos dois primeiros dias do evento será realizado o encontro extraordinário do Grupo Mercado Comum (GMC). Este grupo é o principal órgão executivo do Mercosul, cujo representante pelo Brasil é o embaixador Luiz Felipe Macedo Soares. A função dos representantes do GMC é preparar a pauta das principais discussões que serão levadas Conselho do Mercado Comum (CMC), formado por ministros de Relações Exteriores, Economia e Finanças dos países membros do bloco. A reunião do CMC encerra o período de Presidência Pro Tempore brasileira do Mercosul iniciado em julho deste ano. A partir do dia primeiro de janeiro de 2005, o Paraguai assumirá a presidência rotativa do bloco. BM&F: planos para 2005 serão apresentadosO presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra Neto, participa de almoço com a imprensa quando fala sobre os planos da instituição para 2005. Será na Bolsa do Rio.