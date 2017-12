Agenda: 13/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Soja: Brasil e China discutem regra para importaçãoBrasil e China começam a discutir hoje a regra imposta por Pequim para importação de óleo de soja bruto do Brasil. Até o dia 17, técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura estarão na China para formar o grupo que trabalho que vai avaliar o assunto. Resolução 1535, que entrou em vigor no dia 1º de outubro, estabeleceu limite máximo de 100 partes por milhão (PPM) do solvente hexano por tonelada de óleo de soja bruto importado do Brasil. A adoção desse nível de hexano levou a iniciativa privada do Brasil a dizer que a regra era impraticável, pois o teor usual é de 600 PPMs. Algodão: EUA contestam hoje decisão da OMC contra subsídiosRepresentantes dos Estados Unidos estarão em Genebra hoje para defender recurso apresentado pelo país contra a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) de condenar os subsídios concedidos à produção e exportação de algodão americano. Para a entidade, a subvenção é ilegal e fere as leis do comércio internacional. Safra 2004/05: Conab deve divulgar segunda estimativaA Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve divulgar nesta segunda-feira (13) a segunda estimativa sobre a intenção de plantio da safra de grãos 2004/05.