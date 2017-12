Agenda: 14/09/2004 Cana: Fenasucro começa hoje e deve movimentar R$ 500 milhõesComeça nesta terça-feira (14), a partir 10 horas, em Sertãozinho (SP), a 12ª Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro 2004). Considerada a principal feira do setor no mundo, a Fenasucro deve movimentar neste ano R$ 500 milhões em negócios, um crescimento de 25% em relação à edição de 2003, de acordo com os organizadores. O evento segue até sexta-feira, das 10 às 20 horas, no Parque de Exposições de Sertãozinho (SP). A edição deste ano tem um recorde de 320 expositores, 40 a mais do que no ano passado, e deve receber 35 mil visitantes, quase todos com alguma ligação com o setor. Biotecnologia: fórum de competitividade será instaladoOs ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, instalam hoje Fórum de Competitividade da Cadeia de Biotecnologia em Brasília. A cerimônia de instalação do Fórum de Biotecnologia será realizada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, às 10h30. Soja: Nopa divulga volume processado nos EUA em agostoA Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas (Nopa) dos Estados Unidos divulga hoje, às 9h30, seu relatório mensal sobre o esmagamento de soja no país. Analistas consultados pela Dow Jones acreditam que o volume ficará em torno de 101,8 milhões de bushels, ante 108,66 milhões em julho. Essa queda decorreria da menor quantidade de soja disponível nos estoques, já que agosto é o último mês da safra. Cerrado: manejo do solo é tema de curso na Embrapa em PlanaltinaA correção e a adubação dos solos do Cerrado serão o tema de um curso na Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF. O evento ocorrerá entre hoje (14) e sexta-feira (17) e terá 28 horas de duração. O curso "Manejo do solo no Cerrado: correção e adubação" é dirigido a extensionistas rurais, engenheiros agrônomos, profissionais e estudantes da área. A programação completa do evento pode ser lida no site da Embrapa Cerrados: www.cpac.embrapa.br. Mais informações podem ser obtidas no mesmo site, pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Embrapa Cerrados, pelos telefones (61) 388-9835, 388-9941 ou 388-9931, ou pelo endereço eletrônico sac@cpac.embrapa.br. Café: câmara setorial paulista reúne-se em Campinas (SP)A Câmara Setorial de Café realizará reunião nesta terça-feira (14), a partir das 10 horas, no Centro de Café do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O setor vai analisar o andamento dos dez concursos regionais de café do Estado de São Paulo, entre outros assuntos. Citricultura: Campinas é sede do 2º Encontro Técnico BASF CitrosOcorre nesta terça-feira (14) em Campinas o 2º Encontro Técnico BASF Citros. O objetivo do encontro é apresentar para citricultores, técnicos e consultores, temas relevantes e soluções para os problemas que afetam a citricultura brasileira. O tema desse ano é doenças que atacam a cultura de citros, apresentado por quatro especialistas do setor. O evento será Royal Palm Plaza a partir das 10h. Entre os palestrantes estão Eduardo Feichtemberger, pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo, e Hamilton Ramos, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que falará sobre Tecnologias de aplicação de fungicidas em citros. Biossegurança: Rebelo recebe presidente da FarsulO ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, recebe, às 11h, o presidente da Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto. Em pauta, o projeto de lei da Biossegurança, que aguarda votação no Senado. Brasil/Japão: Koizumi com AlckminO primeiro ministro do Japão visita, às 10 horas, as obras da calha do Tietê com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Na quarta, ele anuncia, em mega almoço no Palácio dos Bandeirantes, política econômica do Japão para a América Latina. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o governador Geraldo Alckmin, e o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, visitam, às 15h40, a Usina São Martinho, em Pradópolis (SP), na região de Ribeirão Preto. Os três sairão de helicóptero de São Paulo, sobrevoarão a unidade da Embraer em Gavião Peixoto, também no interior paulista, e seguirão para a usina onde o primeiro-ministro japonês irá conhecer, principalmente, a produção de álcool combustível. Dos 15 itens que compõem a pauta de discussão entre Koizumi e o governo brasileiro, dez são relacionados ao agronegócio, entre eles o álcool. Questão agrária: Blairo Maggi comparece à comissão do senadoO governador de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi, comparece às 11h, à Comissão das Questões Fundiárias. A reunião será realizada no plenário 2 da ala senador Nilo Coelho, do Senado. Amazonas: Amorim participa de reunião de chanceleres em ManausO ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, participa da 8ª Reunião de Chanceleres dos Países Membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), a partir das 10h, no Palácio Rio Negro, em Manaus. Integram a OTCA a Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, Bolívia e Brasil. Em pauta, maior intercâmbio comercial entre os países amazônicos e o plano estratégico 2004-2012 para a Secretaria Permanente da OTCA, entre outros assuntos. Ainda hoje, às 14h30, no road-way do Porto de Manaus, os oito chanceleres devem acompanhar a medição da vazão no encontro das águas dos rios Negro e Solimões. A coleta de dados, faz parte da Campanha de Medição Hidrológica desenvolvida pela Agência Nacional de Águas (ANA) dentro do programa de Gestão Sustentável das Águas Fronteiriças da Bacia Amazônica. Assentamentos: Rossetto estará em RecifeO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, anuncia a imissão de posse de mais três áreas em Pernambuco e o início do Projeto Dom Hélder Câmara na região do Araripe, às 9h, na sede do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), no Recife. Depois, às 14h, no Palácio do Campo das Princesas, assina convênios liberando R$ 6 milhões para obras de infra-estrutura em assentamentos do Estado e para a criação de uma ouvidoria e promotoria agrária na capital pernambucana. Também hoje, o ministro encontra-se com lideranças de movimentos sociais para discutir questões sobre a reforma agrária. Será na sede do Incra. ExpoAbras: evento prossegue até quinta-feira no RioA 38ª Convenção Nacional dos Supermercados (Expo Abras 2004) prossegue até quinta-feira (16), no Riocentro, no Rio de Janeiro. Paralelamente estão sendo realizados, no mesmo local, a 34ª Feira Internacional de Produtos, Serviços, Equipamentos e Tecnologia para Supermercados e o Congresso ECR Resposta Eficiente ao Consumidor América Latina (Cecral 2004). Durante a Cecral, que termina amanhã (15), serão discutidas questões sobre etiquetas inteligentes e catálogos eletrônicos, entre outros temas. Fecomércio/SP: índice de confiança do consumidor sai hojeA Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) divulga hoje, por e-mail, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. BC: Copom inicia reuniãoO Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, inicia hoje sua reunião de setembro e a conclui amanhã. Uma decisão sobre a taxa básica (Selic) de juros só será anunciada amanhã. Anatel: propostas para telefonia móvel serão recebidasA Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebe, a partir das 10 horas, propostas das empresas interessadas em participar do leilão de seis licenças de Serviço de Telefonia Móvel (SMP), marcado para o dia 21. É a terceira vez que a agência tenta vender essas licenças. PPP: Mantega e Rebelo com senadoresOs ministros Guido Mantega (Planejamento, Orçamento e Gestão) e Aldo Rebelo (Coordenação Política) se reúnem a partir das 14h30 com senadores do PSDB e PFL para tentar negociar o projeto das Parcerias Público-Privadas (PPP). O local do encontro é a Liderança do Governo. Devem participar os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), Rodolpho Tourinho (PFL-BA), Artur Virgílio (PSDB-AM), José Agripino (PFL-RN), Fernando Bezerra (PTB-RN), Sérgio Guerra (PSDB-PE), Valdir Raupp (PMDB-RO), Romero Jucá (PMDB-RR), Renan Calheiros (PMDB-AL) e Ideli Salvatti (PT-SC). Eleições: Maluf fala ao Grupo EstadoAs empresas do Grupo Estado - jornais o Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, Agência Estado e Rádio Eldorado - realizam às 10 horas a primeira das quatro entrevistas da série Eleições 2004 no Estadão, com os candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo. O sabatinado de hoje é o candidato do PP, Paulo Maluf, que responderá a perguntas dos jornalistas Silvio Bressan (Estado), Luiz Fernando Gomes (Jornal da Tarde), Jander Ramon (Agência Estado) e Thiago Uberreich (Rádio Eldorado). Também serão apresentadas perguntas de leitores e ouvintes enviadas por e-mail. A medição será feita pelo jornalista Roberto Godoy, de O Estado. As entrevistas terão transmissão ao vivo da Rádio Eldorado e também poderão ser acompanhadas via internet pelo portal estadao. com.br que disponibilizará audio e video direto do auditório do Grupo Estado.