Agenda: 14/09/2004 Cana: Fenasucro começa hoje e deve movimentar R$ 500 milhõesComeça nesta terça-feira, às 10 horas, em Sertãozinho (SP), a 12ª Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro 2004). Considerada a principal feira do setor no mundo, a Fenasucro deve movimentar neste ano R$ 500 milhões em negócios, um crescimento de 25% em relação à edição de 2003, de acordo com os organizadores. O evento segue até sexta-feira, das 10 às 20 horas, no Parque de Exposições de Sertãozinho (SP). A edição deste ano tem um recorde de 320 expositores, 40 a mais do que no ano passado, e deve receber 35 mil visitantes, quase todos com alguma ligação com o setor. Cerrado: manejo do solo é tema de curso na Embrapa em PlanaltinaA correção e a adubação dos solos do Cerrado serão o tema de um curso na Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF. O evento acontecerá entre os dias 14 e 17 de setembro e terá 28 horas de duração. O curso "Manejo do solo no Cerrado: correção e adubação" é dirigido a extensionistas rurais, engenheiros agrônomos, profissionais e estudantes da área. A programação completa do evento pode ser lida no site da Embrapa Cerrados: www.cpac.embrapa.br. Mais informações podem ser obtidas no mesmo site, pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Embrapa Cerrados, pelos telefones (61) 388-9835, 388-9941 ou 388-9931, ou pelo endereço eletrônico sac@cpac.embrapa.br. Café: câmara setorial paulista reúne-se em Campinas (SP)A Câmara Setorial de Café realizará reunião nesta terça-feira (14), a partir das 10 horas, no Centro de Café do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O setor vai analisar o andamento dos dez concursos regionais de café do Estado de São Paulo, entre outros assuntos. Citricultura: Campinas sedia 2o Encontro Técnico BASF CitrosAcontece hoje em Campinas o 2o Encontro Técnico BASF Citros. O objetivo do encontro é apresentar para citricultores, técnicos e consultores, temas relevantes e soluções para os problemas que afetam a citricultura brasileira. O tema desse ano é doenças que atacam a cultura de citros, apresentado por quatro especialistas do setor. O evento será Royal Palm Plaza a partir das 10h. Entre os palestrantes estão Eduardo Feichtemberger, pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo, e Hamilton Ramos, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que falará sobre Tecnologias de aplicação de fungicidas em citros. Soja: Nopa divulga volume processado nos EUA em agostoA Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas (Nopa) dos Estados Unidos divulga hoje, às 9h30, seu relatório mensal sobre o esmagamento de soja no país. Analistas consultados pela Dow Jones acreditam que o volume ficará em torno de 101,8 milhões de bushels, ante 108,66 milhões em julho. Essa queda decorreria da menor quantidade de soja disponível nos estoques, já que agosto é o último mês da safra. Biotecnologia: fórum de competitividade será instaladoOs ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, instalam hoje Fórum de Competitividade da Cadeia de Biotecnologia em Brasília. A cerimônia de instalação do Fórum de Biotecnologia será realizada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, às 10h30.