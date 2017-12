Agenda: 14/10/2004 Commodities: USDA adia relatório semanal de exportaçõesPor conta do feriado da segunda-feira (Dia de Colombo), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã (15) a divulgação de seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Leite: organizadores da Expomilk promovem coletivaA entrevista coletiva com os promotores da 13 Exposição Nacional da Pecuária Leiteira e Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Leite (Expomilk), está programada para esta quinta-feira (14), às 12 horas, no Grill Hall - Prazeres da Carne (Rua Pedro de Toledo, 1.361 - Ibirapuera). Estarão à disposição da imprensa especialistas em leite. São eles: Sebastião Cabral Filho, presidente da Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil e da Expomilk2004; Ronald Rabbers, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa; José Carlos Barreto, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço; Marcos Amaral, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando; Eduardo Falcão, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro; Alan Fraga, presidente da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Simental e Simbrasil; Jorge Rubez, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Leite Brasil); Maria Cristina Bertelli, coordenadora da Expomilk 2004. Esalq: Rodrigues instala gabinete em Piracicaba (SP)O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, terá seu gabinete na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), de hoje até Sábado (16). Rodrigues homenageia a 47 Semana Luiz de Queiroz. Ele atenderá a audiências e compromissos no edifício central da Esalq. Às 10 horas desta quinta-feira, Rodrigues participará da apresentação do programa de atividades da Casa da Agricultura e do lançamento da Semana do Empreendedorismo Rural (Programa SAI/SEBRAE), no prédio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). À tarde, o ministro terá uma reunião com os membros da Comissão do Pólo Nacional de Biocombustíveis, que tem sede na cidade. Café: leilão oferta hoje 45 mil sacasLeilão dos estoques oficiais ocorrerá a partir das 9 horas. Serão ofertadas 45 mil sacas de 60 kg. A venda será realizada por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. O produto está depositado no interior do Paraná e na Grande São Paulo (Carapicuíba). Suínos: exportadores concedem coletiva sobre caso RússiaA Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Carne Suína (Abipecs) concederá entrevista, a partir das 11 horas, em São Paulo, para divulgar resultado da exportação e analisar o embargo russo à carne brasileira. Alimentação: Wedekin abre exposiçãoO secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, abre nesta quinta-feira (14), às 10h, no hall do anexo "B", a Vitrine Documental sobre Biodiversidade e Arroz. A exposição faz parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação. Além da vitrine documental com acervo da Cenagri, Embrapa, Inmet e Ceplac, haverá degustação de sucos e chocolates (aberta ao público das 10h às 17h). A degustação, promovida pela Ceplac, também ocorrerá na sexta-feira (15/10) no mesmo horário. Agricultura familiar: governo discute inclusão no MercosulO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, reúne-se com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, às 11h, no Palácio Itamaraty. Na pauta do encontro, entre outros assuntos, a inclusão do programa Agricultura Familiar no acordo do Mercosul. Fiesp: pesquisa sobre emprego será divulgadaA Fiesp e o Ciesp divulgam a partir das 14h15 os resultados de setembro da pesquisa "Nível de Emprego Industrial". A entrevista será realizada no auditório do 10º andar da sede das entidades - Av. Paulista, 1313. Em agosto, o nível de emprego na indústria de transformação paulista avançou mais 0,28%, como resultado de 4.364 novas contratações. Com isso, nos primeiros oito meses do ano, o saldo entre contratações e demissões registrou variação de 3,01%, o equivalente à abertura de 46.211 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o setor criou 51.436 vagas. IBGE: estatística sobre empresas será apresentadaO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 10h, estatísticas do Cadastro Central de Empresas referentes a 2002, em entrevista no auditório do 11o andar, da sede do IBGE, na Av. Franklin Roosevelt, 166. Fecomercio-SP: pesquisa sobre endividamento sai hojeA Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) divulga hoje, por e-mail, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), referente ao mês de outubro. A partir de entrevistas feitas com cerca de mil pessoas, a pesquisa revela o nível de endividamento e inadimplência dos consumidores na Grande São Paulo, sua capacidade de quitar as dívidas e o comprometimento médio da renda. Brasil/EUA: conselho reúne-se no RioAutoridades como os embaixadores do Brasil nos Estados Unidos, Roberto Abdenur, e dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, dirigentes de entidades empresariais, executivos de empresas dos dois países e especialistas participam da XXIII Reunião plenária do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. O evento começa, às 9h, no hotel J. W. Marriot, na Av. Atlântica, 2600, em Copacabana. Eleições: Serra e Marta participam de debateOcorre hoje o primeiro debate do período do segundo turno entre os candidatos a prefeito de São Paulo, José Serra e Marta Suplicy, a partir das 21h45 na TV Bandeirantes. EUA: estimativa sobre estoque de petróleo sai às 11h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo e derivados dos EUA na semana até 8 de outubro, às 11h30 (de Brasília). A previsão média de 11 analistas consultados pela Dow Jones é que os estoques de petróleo cru tenham tido um crescimento de 800 mil barris; as previsões variaram entre uma queda de 1,5 milhão de barris e um crescimento de 4,5 milhões de barris. A previsão média para a variação nos estoques de derivados é uma queda de 990 mil barris (com as previsões variando entre uma queda de 3 milhões de barris e um crescimento de 1,5 milhão de barris). A previsão média para a variação no nível dos estoques de gasolina é uma queda de 205 mil barris, com as previsões variando entre uma queda de 1,75 milhão de barris e um crescimento de 2 milhões de barris. A previsão para a variação na taxa de utilização da capacidade instalada das refinarias é um crescimento de 1,1 ponto porcentual, para 90,0%; as previsões para esse item variaram entre uma queda de 0,5 ponto porcentual e um crescimento de 3,25 pontos porcentuais. EUA: déficit e auxílio-desemprego saem às 9h30O Departamento do Comércio dos EUA divulga o saldo da balança comercial do país em agosto, às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 18 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é um déficit comercial de US$ 52,00 bilhões em agosto (após déficits de US$ 50,14 bilhões em julho, US$ 55,02 bilhões em junho e US$ 48,78 bilhões na média dos seis meses até julho). Também às 9h30 (de Brasília), o Departamento do Trabalho divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 9 de outubro. A mediana das previsões de 12 economistas consultados é de 340 mil pedidos, 5 mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 2 de outubro foram feitos 335 mil pedidos, 37 mil a menos do que na semana precedente. Ainda às 9h30 (de Brasília), O Departamento do Trabalho divulga o indicador de preços das importações norte-americanas em setembro; economistas prevêem uma alta de 0,6%, após uma elevação de 1,7% em agosto.